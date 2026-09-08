«Ο χρόνος ερωτεύτηκε» τη Σάλμα Χάγιεκ: Οι γυμνές βουτιές στον ωκεανό

Η Σάλμα Χάγιεκ «κάνει τα 60 να δείχνουν υπέροχα» γράφουν οι θαυμαστές της Αμερικανομεξικανίδας ηθοποιού κάτω από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με αφορμή τα γενέθλιά της. Η ίδια πάντως δηλώνει «ευγνώμων» για την ηλικία της και βουτάει ολόγυμνη στον ωκεανό ποζάροντας με χάρη, φωτεινό χαμόγελο και αλμυρά μαλλιά.

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Τον θαυμασμό τους για τις απελευθερωτικές φωτογραφίες της εξέφρασαν αρκετές συνάδελφοί της όπως οι Βανέσα Χαντζενς, η Λίντσεϊ Λόχαν και η Ολίβια Μαν εκθειάζοντας το 90s σύμβολο του σεξ του Χόλιγουντ. «Είδωλο παντοτινό!», «Θεϊκή», «Βάζεις τον πήχη ψηλά», ήταν μερικά από τα σχόλια που δέχτηκε,

Η Σάλμα Χάγιεκ έχει μιλήσει ανοιχτά σχετικά με όσα κάνει για να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που είναι κυρίως μερικές σύγχρονες τεχνολογίες περιποίησης δέρματος μικροσυχνοτήτων για να διατηρεί τη σφριγηλότητα του δέρματός της και όχι επεμβατικές αισθητικές επεμβάσεις όπως Botox και fillers.