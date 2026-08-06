Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει παραδεχτεί ότι έχει τόσα supercars που δεν τα θυμάται καν και αυτές οι φωτογραφίες αποδεικνύουν το γιατί.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής χάρισε στους θαυμαστές του μια κλεφτή ματιά από τα «παιχνίδια» του όπως αποκαλεί τα supercars που έχει στην κατοχή του ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και αρκετές Bugatti, μια εκ των οποίων τόσο σπάνια που υπάρχουν 10 σε ολόκληρο των κόσμο.

«Όταν φτάνεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τα χρήματα δεν έχουν πια σημασία, κατά τη γνώμη μου. Παρ' όλα αυτά, είναι πάντα καλό να έχεις περισσότερα, γιατί είμαστε άνθρωποι», έχει δηλώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε συνέντευξή του όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έπρεπε να αγοράσει αεροπλάνο γιατί το χρειαζόταν «Δεν είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να βρίσκομαι στα αεροδρόμιο, Γι' αυτό το αγόρασα», ανέφερε στον Πρις Μόργκαν για τα περιουσιακά του στοιχεία.

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Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει και για τα αυτοκίνητά του τα οποία δεν οδηγεί σχεδόν ποτέ, εκτός από τη BMW.

«Ας πούμε ότι πριν από τρεις ημέρες αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Είναι για τη συλλογή. Είναι σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Δεν πρόκειται να το οδηγήσω. Είναι επένδυση», είπε στον Μόργκαν.

Ωστόσο, το πολυτιμότερο αυτοκίνητό του, μια Bugatti Centodieci, δεν μένει συνεχώς παρκαρισμένο στο γκαράζ. Έχει εντοπιστεί αρκετές φορές να την οδηγεί.

Και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο από τα μόλις 10 που κατασκευάστηκαν ποτέ, με σημερινή αξία που εκτιμάται μεταξύ 10 και 16 εκατομμυρίων δολαρίων.

