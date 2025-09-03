Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε οτι διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα - Τι είναι η πάθηση

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε μέσω instagram ότι οι γιατροί του διέγνωσαν «αιφνίδια βαρηκοΐα», μια ξαφνική και ανεξήγητη απώλεια ακοής που συνήθως εμφανίζεται σε ένα αυτί.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του, τα αίτια παραμένουν άγνωστα, ενώ η θεραπεία που ξεκίνησε περιλαμβάνει αντιβίωση και πιθανώς άλλες ιατρικές παρεμβάσεις. «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Διάγνωση; Αιφνίδια βαρηκοΐα. Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς» έγραψε.

Ο Σάκης Κατσούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης και της αυτοφροντίδας. «Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σάκης Κατσούλης: Τι είναι η αιφνίδια βαρηκοΐα

Η αιφνίδια βαρηκοΐα είναι ασυνήθης και η ανεύρεση της αιτίας της δύσκολη. Η επίπτωση της νόσου είναι 5-20 ανά 100.000 στη μονόπλευρη και ~2% στην αμφίπλευρη. Απαντά συχνότερα σε άτομα 40-54 ετών, σε άνδρες και γυναίκες εξίσου, με ελαφρά υπερίσχυση στο αριστερό αυτί.

Στο 60% των περιπτώσεων η αιφνίδια βαρηκοΐα είναι ιδιοπαθής. Σε ποσοστό 32-79% η ακοή αποκαθιστάται αυτόματα, συνήθως εντός 2 εβδομάδων από την εγκατάστασή της. Το 36% επανέρχεται πλήρως. Στην ιδιοπαθή αιφνίδια βαρηκοΐα Δεν υπάρχει παθολογική βλάβη του μέσου ωτός.

Η νευροαισθητήριος αιφνίδια βαρηκοΐα είναι επείγουσα ωτολογική νόσος και απαιτεί άμεση έναρξη θεραπείας. Παρότι η ακριβής αιτιολογία της SSNHL δεν είναι γνωστή, υπάρχουν διάφορες θεωρίες όσον αφορά την αιτιολογία της, με πιο δημοφιλείς αυτές της ιογενούς και της αγγειακής. Σε ορολογικές εξετάσεις έχουν ανευρεθεί ερπητοϊός, κυτταρομεγαλοϊός, ο ιός της ανεμοβλογιάς, της ινφλουένζας, της ερυθράς, της ιλαράς, της παρωτίτιδος.