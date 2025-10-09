Ο συμπρωταγωνιστής της «Μαίρη Πόππινς» κλείνει τα 100 τον Δεκέμβρη: «Πλάκα θα έχει να μην προλάβω»

Τα 100 του χρόνια θα κλείσει στις 13 Δεκεμβρίου ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από τον ρόλο του Μπερτ στην ταινία της Disney, «Μαίρη Πόππινς», στα '60s με πρωταγωνίστρια την Τζούλι Άντριους.

Βέβαια, αυτός είναι μόνο ένας ρόλος σε μια μακρά επιτυχημένη καριέρα σχεδόν 80 χρόνων σε τηλεόραση, σινεμά, αλλά και θέατρο, η οποία ξεκίνησε το μακρινό 1947 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα, με πολλές υποψηφιότητες και βραβεία Emmy, Tony και Grammy στο ενεργητικό του, ενώ την τελευταία δεκαετία έχει βραβευτεί για τη συνολική προσφορά του στην τέχνη.

Διαβάστε ακόμα - Τζούλι Άντριους: Ο ρόλος - απωθημένο και το «καρφί» από τη σκηνή των βραβείων στο αφεντικό της Warner

Ίσως, όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Ντικ Βαν Ντάικ - μια ανάσα πριν κλείσει τα 100 του χρόνια - δείχνει να μην έχει χάσει το χιούμορ του σε δηλώσεις που έκανε στις 5 Οκτωβρίου όταν έδωσε το «παρών» στο Vandy High Tea event, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για το Ίδρυμα Τεχνών Van Dyke Endowment και το υπό ίδρυση Μουσείο Dick Van Dyke.

«Ακριβώς. Δεν είμαι επίσημα 100 μέχρι τον Δεκέμβριο. Δύο μήνες, δύο μήνες. Θα έχει πλάκα άμα δεν προλάβω», είπε χαρακτηριστικά ο Ντικ Βαν Ντάικ και στη συνέχεια εξομολογήθηκε:

«Καμιά φορά καυχιέμαι που έφτασα τα 100, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήξερα πως θα ζούσα τόσο πολύ, θα φρόντιζα καλύτερα τον εαυτό μου. Και είναι απογοητευτικό, γιατί δεν ξέρω τι έκανα σωστά. Εκτός από εκείνη (την Αρλίν), δεν έκανα τίποτα σωστά».

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παντρεύτηκε την Αρλίν Σίλβερ το 2012, ενώ έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Μάρτζι Γουίλετ, με την οποία ήταν μαζί από το 1948 μέχρι το 1976, ενώ το διαζύγιό τους βγήκε το 1984.

Από το 1976 είχε σχέση με την ηθοποιό Μισέλ Τριόλα Μάρβιν και έμειναν μαζί για περισσότερα από 30 χρόνια, μέχρι τον θάνατό της το 2009.

Πηγή: People