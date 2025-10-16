Οι αδερφές Χαντίντ ξαναέγραψαν το σενάριο της Victoria’s Secret – Η πασαρέλα πήρε φωτιά

Η επίδειξη της Victoria’s Secret 2025 στο Brooklyn Navy Yard είχε φέτος ξανά οικογενειακό χαρακτήρα, με τις αδερφές Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ να μοιράζονται τη σκηνή.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που περπάτησαν μαζί, αλλά η παρουσία τους είχε ιδιαίτερο βάρος, κυρίως λόγω της επιστροφής της Μπέλα μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Η Τζίτζι άνοιξε το δεύτερο μέρος του σόου με μια ροζ εμφάνιση, συνδυάζοντας παιχνιδιάρικη διάθεση με θεατρικότητα. Αργότερα, εμφανίστηκε σε πιο «αγγελική» εκδοχή, με λευκά φτερά και μίνιμαλ γραμμές.

Η Μπέλα, από την άλλη, έκανε την πρώτη της εμφάνιση με κόκκινα στοιχεία και διάφανες λεπτομέρειες, ενώ στη δεύτερη βόλτα της επέλεξε ένα ασημί σετ με κρόσσια και λευκά φλοράλ φτερά.

Πέρα όμως από τα ρούχα και τη λάμψη, η παρουσία της Μπέλα είχε και μια πιο ανθρώπινη διάσταση. Το τελευταίο διάστημα είχε αποσυρθεί από τον χώρο, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, και η επιστροφή της στην πασαρέλα δεν παρουσιάστηκε σαν «θρίαμβος», αλλά περισσότερο σαν μια προσωπική στιγμή ισορροπίας και συνέχειας.

Οι δύο αδερφές περπάτησαν στο φινάλε δίπλα-δίπλα, χωρίς να κλέβουν η μία τη λάμψη της άλλης. Περισσότερο έμοιαζαν να μοιράζονται μια εμπειρία που τις συνδέει, παρά να επιδιώκουν εντυπωσιασμούς.

Η Victoria’s Secret, που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση της στον χώρο της μόδας, βρήκε στις Hadid δύο γνώριμα πρόσωπα για να στηρίξει αυτή την επιστροφή. Όμως το ενδιαφέρον δεν ήταν μόνο στο σόου, αλλά και στο πώς δύο γυναίκες που έχουν μεγαλώσει μπροστά στα φώτα συνεχίζουν να ισορροπούν ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική τους ζωή.