«Οι μπούκλες του Σαββατοκύριακου»: Η σπάνια φωτογραφία της Νικόλ Κίντμαν χωρίς περούκα που ξετρέλανε τους φαν

Εκατοντάδες ήταν τα σχόλια κάτω από τη νέα φωτογραφία που ανήρτησε η Νικόλ Κίντμαν (Νicole Kidman).

Στην ανάρτησή της μέσω Instagram, η μεγάλη σταρ ένα στιγμιότυπο από την βόλτα της σε πάρκο και αυτό που ενθουσίασε τους φανς ήταν ότι, είδαν την πολυγαπημένη ηθοποιό χωρίς περούκα.

Η Αυστραλή ηθοποιός, η οποία συχνά εμφανίζεται με μακριά, κυματιστά ξανθά μαλλιά όταν παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί και πρωταγωνιστεί σε ταινίες-υπερπαραγωγές, αποφάσισε να αναδείξει τα φυσικά της μαλλιά στην φωτογραφία που δημοσίευσε.

Οι θαυμαστές πλημμύρισαν την ενότητα των σχολίων της ανάρτησης με επαίνους για το φυσικό look της σταρ του Χόλιγουντ.

«Λατρεύω τα φυσικά μαλλιά της», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Και μάλιστα μπούκλες του Σαββατοκύριακου!». «Τα σγουρά σου μαλλιά, Νικόλ», επισήμανε ένας θαυμαστής.