Όνειρα: Τι σημαίνει όταν ονειρεύεσαι ότι τρακάρεις

Ένα όνειρο στο οποίο παθαίνεις κάποιο ατύχημα σίγουρα δεν είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Ωστόσο, δεν προμηνύει απαραίτητα ένα επικείμενο γεγονός της πραγματικής ζωής, αλλά περιέχει ισχυρό ασυνείδητο περιεχόμενο.

Τα όνειρα, στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να ερμηνεύονται κυριολεκτικά, καθώς εκφράζουν διάφορες ασυνείδητες παρορμήσεις: από το φόβο μέχρι την ανάγκη για αλλαγή. Σε γενικές γραμμές μια από τις κύριες έννοιες που σχετίζονται με ένα ατύχημα στα όνειρα είναι ο φόβος.

