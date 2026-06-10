«Το όνομά μου είναι Ζαχάρα Τζολί»: Η κόρη του Μπραντ Πιτ αλλάζει το επιθετό της

Νέο «χτύπημα» για τον Μπραντ Πιτ αποτελεί το γεγονός ότι η 21χρονη κόρη του Ζαχάρα Μάρλεϊ (Zahara Marley) και μέχρι πριν λίγο καιρό, Ζαχάρα Μάρλεϊ Πιτ, ετοιμάζεται να αλλάξει το επώνυμό της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η Zahara, το έκτο παιδί που απέκτησε με την Αντζελίνα Τζολί, υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια για αλλαγή ονόματος.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s 21-year-old daughter Zahara Marley Jolie-Pitt filed legal paperwork to have her dad's surname removed, petitioning to be known as Zahara Marley Jolie moving forward. https://t.co/G4YV0Zvu98 pic.twitter.com/yA9u43waWf — E! News (@enews) June 10, 2026

Μια πηγή κοντά στον 62χρονο Brad δήλωσε στο μέσο: «Είναι λυπηρό να βλέπεις κάποιον να δημοσιοποιεί επανειλημμένα την επιτυχημένη αποξένωση των παιδιών του από τον άλλο γονέα».

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Η μικρή τους κόρη, όπως όλα δείχνουν, επιθυμεί να λάβει το επίθετο της μητέρας της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μέρα στο Πανεπιστήμιο, που ενώ ήταν καταχωρημένη στο πρόγραμμα αποφοίτησης ως Zahara Marley Jolie-Pitt, όταν πήγε να παραλάβει το δίπλωμά της, το όνομά της διαβάστηκε ως Zahara Marley Jolie.

Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, είχε δημοσιεύσει βίντεο, που ανέφερε: ««Το όνομά μου είναι Zahara Marley Jolie».

Σε δημόσια εκδήλωση, εί9χε δώσει μάλιστα και ομιλία όπου μικούσε για τους δεσμούς μητέρας-κόρης λέγοντας για την μεγάλη αγάπη που έχει για την Αντζελίνα Τζολί.