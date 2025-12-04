Ορέστης Τζιόβας: «Οικονομικά είμαι κοντά στο ίσα - ίσα, δεν έχω βγάλει χρήματα από τη δουλειά που κάνω»

Ο Ορέστης Τζιόβας εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ότι οικονομικά βρίκσεται κοντά στο ίσα - ίσα, όπως ένας μέσος άνθρωπος, ενώ τόνισε ότι ποτέ δεν του άρεσε να έχει αυλή ή να πλησιάζει κάποιον μόνο για να ωφεληθεί από αυτόν επαγγελματικά.

«Δεν μπορώ να πω ότι οικονομικά ζω πολύ ψηλά από το όριο του ίσα - ίσα. Είμαι κοντά στο ίσα - ίσα. Δεν υπάρχει αποταμίευση. Δεν μπορώ να πω ότι με τη δουλειά που κάνω έχω βγάλει χρήματα. Όχι ότι δεν αποταμίευσα. Δεν έχω κάνει σπατάλες» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Όσον αφορά την αυλή που πολλές φορές έχουν κάποιοι άνρθωποι με δύναμη, ο Ορέστης Τζιόβας ανέφερε:

«Κάποιοι άνθρωποι που έχουν δύναμη στον χώρο μπορεί να χαίρονται που έχουν αυλικούς, είναι άδικο, αλλά δεν είναι παράλογο.

Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που από πολύ μικρός όταν με πλησίαζαν άνθρωποι για άλλο λόγο από το ότι με εκτιμούσαν πραγματικά, μου γυρνούσαν τα λαμπάκια.

Κόβω τις επαφές, δεν τα θέλω κοντά μου αυτά τα άτομα που δεν είναι δίπλα μου από πραγματική ανάγκη.

Όπως και εγώ αντίστοιχα με άτομα, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να μου δώσουν χρήματα, δουλειά ή οτιδήποτε θα με ωφελήσει, είμαι ακόμα πιο αυστηρός στο πόσο κοντά τους θα έρθω.

Δεν είμαι στο άκρο όμως, είμαι κοινωνικός και διπλωμάτης μέχρι το όριο που δεν θα ζητήσεις την γνώμη μου. Αν δεν την ζητήσεις, θα κοιτάξω να είμαι λίγο πιο ευγενής».