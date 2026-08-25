Ορφέας Αυγουστίδης: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Γονείς έγιναν για δεύτερη φορά ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά με την σύζυγο του γνωστού ηθοποιού να φέρνει στον κόσμο την Πέμπτη 20 Αυγούστου ένα υγιέστατο κοριτσάκι, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του το μαιευτήριο ΡΕΑ.

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Πριν από μερικές ώρες ο Ορφέας Αυγουστίδης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά τη γέννηση της κόρης του ανεβάζοντας μερικές φωτογραφίες σε μία εκ των οποίων τον βλέπουμε μέσα στο μαιευτήριο να την έχει στην αγκαλιά του με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Καλοκαίρι, Αγάπη, Γιορτή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γνωστός ηθοποιός και τα σχόλια πλυμμήρισαν από ευχές για το μωράκι, ενώ δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο τρυφερό μήνυμα της μητέρας του ηθοποιού, Μαρίας Τζομπανάκη, η οποία έγραψε: «Αγάπες μου! Με όλα τα χρώματα σας λατρεύω και τα τέσσερά μου».