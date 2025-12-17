Ορφέας Αυγουστίδης: «Ο γιος μου έβλεπε τα Φαντάσματα και μου έλεγε "γιατί κάνεις μπούρδες;"»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» χθες Τρίτη (16/12) και μίλησε για τις φορές που έχει παίξει σε άδειο θέατρο, αλλά και την επιτυχημένη σειρά του Star, «Φαντάσματα», όπου πρωταγωνιστεί, αποκαλύπτοντας το σχόλιο του μικρού γιου του όταν τον είδε στην τηλεόραση.

«Μου έχει τύχει να παίξω σε παραστάσεις με λίγο κοινό, και όχι μόνο μία φορά. Δεν απογοητεύτηκα, γιατί περνούσαμε φανταστικά. Δεν έχει τύχει να περνάμε φρικτά και να μην πατάει άνθρωπος. Αυτό θα ήταν βαρύ.

Η χειρότερη μέρα ήταν σε θέατρο 700 θέσεων, με μόλις 40 θεατές. Παρ’ όλα αυτά, στην υποκριτική αξίζει τον κόπο η σύνδεση και η εμπιστοσύνη που πρέπει να σου δείχνουν αλλά και να δείχνεις στους ανθρώπους, για να γίνει σωστά αυτή η δουλειά», εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός.

Αναφερόμενος στα «Φαντάσματα», ο Ορφέας Αυγουστίδης δήλωσε: «Ήταν ένα ρίσκο, αλλά όχι και ακριβώς ρίσκο γιατί τα σενάρια για τα δέκα επεισόδια τα πήραμε στα χέρια μας από την αρχή. Τα διαβάσαμε, ήταν απολαυστικά, καταλαβαίναμε ότι στην εικόνα μπορεί κάτι να πήγαινε λάθος και να έλεγες "τώρα τι βλέπουμε;", αλλά ήταν κάτι που άξιζε τον κόπο να ρισκάρουμε.

Ήταν ένα μικρό ρίσκο για όλους, αλλά τα σενάρια ήταν φανταστικά, ήταν πολύ αστεία, κούμπωναν όλα, το καστ ήταν τέλειο».

«Ο γιος μου πηγαίνει προνήπιο, έβλεπε τα Φαντάσματα και μου έλεγε "γιατί κάνεις μπούρδες;". Του λέω "δεν ντρέπεσαι να λες για τον πατέρα σου ότι κάνει μπούρδες;". Και μου λέει "όχι, δεν ντρέπομαι, εσύ δεν ντρέπεσαι;"», είπε στη συνέχεια ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Τέλος, μιλώντας για το πώς είναι να είσαι γονιός, ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε πως «όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, που δεν είναι ένα και ένα ίσον δύο... και υπάρχει φασαρία και άγχος, τι εξίσωση να λύσεις;

Το ένστικτο που εμπιστεύονταν οι δικοί μας, άσε το κομμάτι της βίας… Αυτό, γενναία θα σου πω ότι θα μπορούσε να περισσεύει για μια ολόκληρη γενιά. Το ένστικτο δεν είναι κακό να το ακούμε».