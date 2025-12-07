Τα Φαντάσματα: 10 backstage μυστικά από τα γυρίσματα της κωμικής σειράς του Star

Τα Φαντάσματα του Star με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη ρίχνουν αυλαία σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 21.00 με το 10ο επεισόδιο.
Η κωμική σειρά διά χειρός Λευτέρη Παπαπέτρου, βασισμένη στην ομώνυμη βρετανική σειρά του BBC αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές από το πρώτο της κιόλας επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση.
Τα ποσοστά συνέχισαν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα με τα «Φαντάσματα» να κερδίζουν ακόμα και πρωτιές στη ζώνη μετάδοσής τους και το Star να φέρεται να ετοιμάζει ήδη τη δεύτερη σεζόν, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη επιθυμία και των τηλεθεατών.
Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες η σκηνοθέτις της σειράς, Αμαλία Γιαννίκου, μοιραζόταν με τους χρήστες στο X που έκαναν τη σειρά να trendάρει κάθε Κυριακή backstage μυστικά από τα γυρίσματα των «Φαντασμάτων».
Κάποια από αυτά είναι ξεκαρδιστικά, άλλα μαρτυρούν το πώς γυρίστηκαν συγκεκριμένες σκηνές που ξεχώρισαν, ενώ δεν λείπουν και εκείνα που μαρτυρούν τα... απρόοπτα.
Σας τα παρουσιάζουμε στη συνέχεια, καλή απόλαυση και εμείς θα κλείσουμε ένα ραντεβού με τα «Φαντάσματα» - ελπίζοντας ότι δεν θα μας στήσουν - για το φθινόπωρο του 2026 στο Star.
