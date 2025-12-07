Τα Φαντάσματα: 10 backstage μυστικά από τα γυρίσματα της κωμικής σειράς του Star

Τα Φαντάσματα του Star με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη ρίχνουν αυλαία σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 21.00 με το 10ο επεισόδιο.

Η κωμική σειρά διά χειρός Λευτέρη Παπαπέτρου, βασισμένη στην ομώνυμη βρετανική σειρά του BBC αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές από το πρώτο της κιόλας επεισόδιο, το οποίο προβλήθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας υψηλή τηλεθέαση.

Τα ποσοστά συνέχισαν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα με τα «Φαντάσματα» να κερδίζουν ακόμα και πρωτιές στη ζώνη μετάδοσής τους και το Star να φέρεται να ετοιμάζει ήδη τη δεύτερη σεζόν, κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη επιθυμία και των τηλεθεατών.

Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες η σκηνοθέτις της σειράς, Αμαλία Γιαννίκου, μοιραζόταν με τους χρήστες στο X που έκαναν τη σειρά να trendάρει κάθε Κυριακή backstage μυστικά από τα γυρίσματα των «Φαντασμάτων».

Κάποια από αυτά είναι ξεκαρδιστικά, άλλα μαρτυρούν το πώς γυρίστηκαν συγκεκριμένες σκηνές που ξεχώρισαν, ενώ δεν λείπουν και εκείνα που μαρτυρούν τα... απρόοπτα.

Σας τα παρουσιάζουμε στη συνέχεια, καλή απόλαυση και εμείς θα κλείσουμε ένα ραντεβού με τα «Φαντάσματα» - ελπίζοντας ότι δεν θα μας στήσουν - για το φθινόπωρο του 2026 στο Star.

Fun Fact! 🎬 #tafantasmata

Εδώ ο Ορφέας έφαγε κατά λάθος το πολύ βαρύ καπάκι του μπαούλου στο κεφάλι και, ως επαγγελματίας που είναι, συνέχισε να παίζει, αλλάζοντας την αρχική ατάκα «αχ τα κοκαλάκια μου» σε «αχ το κεφαλάκι μου». Η δε αντίδραση της Μπήλιως, είναι 100% αληθινή. pic.twitter.com/WIYAm4QEvO — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 16, 2025

Behind the Scenes! 📣 #tafantasmata

Να πώς γυρίσαμε το Κεφάλι στο μπαλκόνι! Η μεγάλη πράσινη ακρίδα στο βάθος είναι ο @SteliosIakovid1 💚 pic.twitter.com/gDm8gCSWPE — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 30, 2025

Fun Fact! 🎬 #tafantasmata

Το δόρυ που πέφτει κάτω στο πάτωμα, έγινε κάπως κατά λάθος. Είχαμε ξελασκάρει το μεταλλικό κομμάτι και η οδηγία στον Ορφέα ήταν να το κουνήσει ώστε να πέσει μόνο η άκρη κάτω. Αλλά σκάλωνε, οπότε ο Ορφέας σκέφτηκε να το ρίξει όλο κάτω. Ήταν πιο αστείο! pic.twitter.com/wLvQvt3Oj5 — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 30, 2025

Το κομμάτι της ιστορίας του Ταγματάρχη, ήταν από τα αγαπημένα μου στη σειρά και το επεισόδιο. Ο @harryfles και ο Βασίλης Σαφός έβγαλαν υπέροχο συναίσθημα και χημεία, ενώ το μαγικά διαμορφωμένο σκηνικό και η φωτογραφία, με έκαναν να νιώθω πως είμαι σε γύρισμα για την Casablanca.… pic.twitter.com/Ef9jZgClmy — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 23, 2025

Fun Fact! 🎬

Αυτή ήταν από τις πρώτες σκηνές που προβάραμε, πριν τα γυρίσματα. Παρόλο που δεν ήταν έτσι στο σενάριο, σκεφτήκαμε να βγάζει επιφωνήματα ο Ορφέας για να θυμίζει την παρουσία του. Ήταν τόσο αστεία και διαφορετικά κάθε φορά, που η Έλλη και ο Άλκης ξεκαρδίζονταν.… pic.twitter.com/5tFQmUiKMk — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 23, 2025

Fun Fact! 🎬

"Το Αγριππιπίνα" δεν υπήρχε στο σενάριο- η Έλλη ήρθε στο γύρισμα και ανακάλυψε πως το είχε διαβάσει/ μάθει λάθος, έχοντας βάλει ένα "ι" ανάμεσα στα δύο "ππ" του "Αγριππίνα". Κάπως έτσι, το κρατήσαμε. #tafantasmata pic.twitter.com/GKTjFlWefm — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 23, 2025

Fun Fact! 🎬

Η ιδέα να τοποθετηθεί το βρακί στο ελάφι, ήταν του βοηθού κάμερας, Αντώνη Ποντίκη. Αρχικά, μας είχαν φέρει κάτι σούπερ σλικ μποξεράκια που έμοιαζαν με πανάκια. Η βοηθός ενδυματολόγου έτρεξε να βρει ένα πιο "παραδοσιακό" εσώρουχο, που πάνω στο ελάφι... αναδείχθηκε!… pic.twitter.com/mtTqihG2wu — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 23, 2025

Fun Fact! 🎬 #tafantasmata

Δεν χρειάστηκε να πω πολλά στον Άρη Τρουπάκη γι' αυτήν τη σκηνή. Η σκηνοθετική κατεύθυνση ήταν ξεκάθαρη. IYKYK 😉 pic.twitter.com/1lw7zpkd5k — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 16, 2025

Πώς να ντυθείτε Καλλιρρόη α λα Χάρης:

- Γκρίζα φούστα προγιαγιάς

- Γκρίζο πουκάμισο Χάρη

- Περούκα "Πριγκίπισσα Λέια" (Απόκριες)

- Σεμεδάκι μαμάς Τασούλας

- Κονκάρδα από συναυλία

- ΒΟNUS: χρυσή ισοθερμική κουβέρτα (που εκνευρίζει ηχολήπτη λόγω τσίκι τσίκι.)

U r welcome.… pic.twitter.com/OkZBiwWxDB — Amalia Giannikou (@amaliagiannikou) November 16, 2025