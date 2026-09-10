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Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης «πούλησε» χαλί σαν την Μοιραράκη

H Δέσποινα Μοιραράκη μοιράστηκε ένα αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη να την μιμείται, διαφημίζοντας ένα χαλί.

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Στιγμιότυπο από το βίντεο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμείται την Δεσποινα Μοιραράκη
Στιγμιότυπο από το βίντεο που ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμείται την Δεσποινα Μοιραράκη | Instagram /despina_miraraki
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Με ένα χιουμοριστικό βίντεο θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη η Δέσποινα Μοιραράκη, στο οποίο ο τραγουδιστής μιμούνταν την ίδια, προσπαθώντας να διαφημίσει ένα χαλί.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών, θέλησε να μοιραστεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο εκείνος, προσπαθούσε να μιμηθεί τις κινήσεις αλλά και τον τρόπο ομιλίας της, κάνοντας όσους βρίσκονταν παρόντες να ξεσπάσουν σε γέλια.

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«Το δίνω το χαλί γιατί τρελάθηκα», έλεγε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, η Δέσποινα Μοιραράκη μοιράστηκε και μία κοινή τους φωτογραφία από πιο πρόσφατη συνάντησή τους, σημειώνοοντας πως ο τραγουδιστής πρόκειται να συναντήσει τον σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη που πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια:

«Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι… Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!», έγραψε.
 

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