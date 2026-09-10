Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης «πούλησε» χαλί σαν την Μοιραράκη

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη η Δέσποινα Μοιραράκη, στο οποίο ο τραγουδιστής μιμούνταν την ίδια, προσπαθώντας να διαφημίσει ένα χαλί.
Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών, θέλησε να μοιραστεί στο Instagram ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο εκείνος, προσπαθούσε να μιμηθεί τις κινήσεις αλλά και τον τρόπο ομιλίας της, κάνοντας όσους βρίσκονταν παρόντες να ξεσπάσουν σε γέλια.
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«Το δίνω το χαλί γιατί τρελάθηκα», έλεγε χαρακτηριστικά.
«Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι… Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!», έγραψε.
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