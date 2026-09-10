Αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μαρτυρία ότι είχε καταρρεύσει και το Σάββατο

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται η κλινική που ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ εξετάζεται και η πλασμαφαίρεση στην οποία υπεβλήθη κατά την ώρα της ανακοπής. Την ίδια στιγμή, μάρτυρες ισχυρίζονται ότι ο καλλιτέχνης είχε «καταρρεύσει» και το Σάββατο (5/09).

Η μαρτυρία, που δόθηκε στο «Live News» του Mega, ανέφερε ότι ο τραγουδιτής λιποθύμησε, κατά τη διάρκεια που γευμάτιζε σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα.

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Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις επτά το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα», ανέφερε ο μάρτυρας.

Μαζωνάκης: Ασθενοφόρο χωρίς ενεργοποιημένες σειρήνες στο σημείο που λιποθύμησε το Σάββατο

Ακόμα μια μαρτυρία στον τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρει ότι όντως ασθενοφόρο, χωρίς να έχει ενεργοποιήσει τις σειρήνες του, παρέλαβε ένα άτομο το Σάββατο, το οποίο απεδείχθη μετά ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο λόγος, για εργαζόμενο σε διπλανό κατάστημα.

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«Είδαμε ασθενοφόρο και λέμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα να μην καταλάβει ο κόσμος. Διακριτικά, ήσυχα. Ναι, πολύ ήσυχα.

Ήταν 20:30 - 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Ήταν ένα μαύρο αυτκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε.

Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή - μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος. Το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.