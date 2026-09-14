Όταν ο Μαζωνάκης τραγουδούσε Rammstein και φωτογραφιζόταν με τον Till Lindemann

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο πιο «ροκ» λαϊκός τραγουδιστής της γενιάς του και όταν επιλέχθηκε να διαφημίσει τη συναυλία του δημοφιλούς γερμανικού industrial metal συγκρότημα Rammstein στην Ελλάδα πολλοί την υποδέχτηκαν ως την πιο έξυπνη κίνηση και δεν ξένισε κανέναν.

Ο τραγουδιστής καθισμένος σε μια πολυθρόνα να έψαχνε φροντιστήριο γερμανικών. «Ναι καλησπέρα σας, φροντιστήριο γερμανικών εκεί; Μια ερώτηση παρακαλώ; Ταχύρυθμα κάνετε; Όχι, όχι, το πτυχίο δεν με ενδιαφέρει», ρωτούσε στο τηλέφωνο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια έκανε πρόβα στον καθρέφτη του το «Du Hast», ενώ στη λεζάντα του εν λόγω βίντεο ο Γιώργος Μαζωνάκης βαφτιζόταν «επίτιμο μέλος» του συγκροτήματος «για το live τους στην Αθήνα».

Διαβάστε ακόμα: Λαοθάλασσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη: Με το «Φεύγω για μένα» και χειροκροτήματα το τελευταίο αντίο

Εξάλλου πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν επισημάνει την ομοιότητα που είχε ο τραγουδιστής με τον Till Lindemann, frontman του συγκροτήματος.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παρευρεθεί στη συναυλία των Rammstein στο ΟΑΚΑ και φωτογραφηθεί με τον Lindemman στα παρασκήνια.

Η εικόνα μιλούσε από μόνη της...