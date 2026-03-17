Όταν ο Μίλτος Πασχαλίδης αφιέρωσε τραγούδι στον Αλέξη Τσίπρα: «Ό,τι νότες πω, είναι για σένα»

Την περασμένη Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύντροφό του, Μπέττυ Μπαζιάνα βρέθηκαν στον Σταυρό του Νότου για να παρακολουθήσουν το μουσικό πρόγραμμα του Μίλτου Πασχαλίδη.
Ο καλλιτέχνης μόλις είδε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο, αποφάσισε να απευθυνθεί στο πρόσωπό του και να του κάνει μια αφιέρωση.
«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στάση σου όταν χάσαμε το Θάνο (σ.σ. Θάνο Μικρούτσικο). Θα στο χρωστάω πάντα αυτό, το έχω μέσα στην καρδιά μου και ό,τι νότες πω μέχρι να πούμε καληνύχτα, είναι για σένα, ευχαριστώ», είπε ο Μίλτος Πασχαλίδης ξεκινώντας στη συνέχεια να τραγουδά τον Ερωτόκριτο.
