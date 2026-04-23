Ουγγαρέζος σε Αρναούτογλου: «Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε και εμείς (οι καημένοι) πρώτοι»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε σήμερα (23/4) μέσα από τον αέρα της ραδιοφωνικής του εκπομπής να απαντήσει στα σχόλια του Γρηγόρη Αρναούτογλου που αφορούσαν την ακροαματικότητα που κάνει, ενώ είχε προηγηθεί χθες μία «βροχή» από Instagram stories με υποστηρικτικά μηνύματα που είχε λάβει από ακροατές - φαν της εκπομπής του.

«Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε τον αέρα τους να ακούγεται, για να τσιμπήσουμε κι εμείς κανένα νουμεράκι», είπε αρχικά με όλο νόημα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πρόσθεσε:

Διαβάστε επίσης - Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο καημένος ο Δημήτρης - Δεν τα πάει καλά στο ραδιόφωνο»

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε χθες. Τα μηνύματα που είναι εναντίον του Γρηγόρη - δεν θέλω να πω βρίζουν - δεν θέλω να τα κάνω repost. Αφήστε τους άλλους να βρίζουν, εμείς δεν είμαστε κατά κανενός. Γι’ αυτό έκανα repost αυτά. Όσοι λέγατε αλαζόνας κτλ, δεν τα υιοθετώ και γι’ αυτό δεν τα έκανα repost».

Σε ένα από τα Instagram stories ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έγραψε: «Ρε Γρηγόρη, σ’ ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κι εμείς (οι καημένοι) πρώτοι».

Το insta story του Δημήτρη Ουγγαρέζου | @d_ougarezos

Tα «καρφιά» Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο καημένος ο Δημήτρης»

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άσκησε κριτική με φόντο τη ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρης Ουγγαρέζος και σύμφωνα με το Πρωινό στον ΑΝΤ1, δεν έχει καταστεί σαφές, αλλά φέρεται ο Ουγγαρέζος να αναφέρθηκε πρόσφατα στα νούμερα του Γρηγόρη Αρναούτογλου με αποτέλεσμα ο Αρναούτογλου να θελήσει να απαντήσει λέγοντας:

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο Δημήτρης, ο καημένος, ο Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Τώρα ακούγοντας βέβαια και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν μπορείς να κάνεις κάτι.

Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα στη Μπουμπουλίνας να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Αλλά τώρα να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε εκεί να δεις εσύ τι θα κάνεις εκεί πέρα. Να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε και εμείς όπως μπορούμε.

Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δύο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάζουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσω του SfairaFm.