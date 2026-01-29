Ουγγαρέζος: Χείμαρρος κατά Κατσαρίδη και στη μέση ο Λιάγκας - «Γαργαλιόταν το στομάχι σου Γιώργη»

Μία μέρα μετά το ξέσπασμα του Πάνου Κατσαρίδη στον αέρα του «Πρωινού» την Τετάρτη 29/1 κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου, αναδεικνύοντας τα δημόσια μηνύματα που κάνει ο παρουσιαστής εναντίον του, ήρθε η απάντηση διαμέσου ραδιοφώνου.

Η απάντηση Ουγγαρέζου στον Κατσαρίδη

Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά στο Buongiorno ανέφερε στο My Radio 104,6 ότι: «Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν έχεις συνηθίσει να βρίζεις και όταν θες να την πεις σε κάποιον, να βάζεις προσωπικά μέσα, τα παιδιά – να θυμίσω την τυχαία, μου έρχεται στο μυαλό η υπόθεση της Μαρίνας Σταυράκη – βάζεις μέσα παιδιά, όταν μιλάς επί προσωπικού και θίγεις, όταν θες ξαναλέω να απαντήσεις και έχεις συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο. Μου ‘ρχεται τυχαία η περίπτωση της Ελίνας Παπίλα στο μυαλό. Περιμένεις ότι και οι άλλοι όταν θέλουν να σου απαντήσουν, κινούνται έτσι. Όχι, εγώ δεν κινούμαι έτσι.

Διαβάστε ακόμα: «Δεν έχω ανταλλάξει ούτε καλησπέρα και με λέει αποτυχημένη»: Σάλος με Παπίλα και Λιάγκα - Κατσαρίδη

Ούτε προσβάλλω, ούτε μιλάω επί προσωπικού, ενώ θα μπορούσα, έτσι; Αλλά δεν είναι για τον δημόσιο λόγο αυτά. Ούτε βάζω μέσα παιδιά και γονείς νεκρούς. Οπότε είναι πραγματικά be my guest που λένε και στο χωριό μου, να τσεκάρετε τα social media μου για να δείτε και πώς πρέπει να απαντάτε στον δημόσιο λόγο χωρίς να υποπίπτετε σε συμπεριφορές που είναι πραγματικά μηνύσιμες και θίγουν ανθρώπους.

Ο άλλος και καλά ότι έπεσε από τα σύννεφα. Ρε Γιώργη; Εμάς βρήκες ρε; Εμάς βρήκες ρε Γιώργο; Όπως είπε και μία συνεργάτιδά σου προχθές που είχατε στείλει σε ένα event. Είναι πανεπιστήμιο ο Λιάγκας. Βέβαια είναι πανεπιστήμιο. Εγώ έχω βγάλει πανεπιστήμιο και διδακτορικό έχω κάνει, οπότε τώρα εμένα να πιστέψω ότι έπεσες από τα σύννεφα και ήρθες σε δύσκολη θέση… μέσα σου γαργαλιόταν το στομάχι σου τώρα… τι να λέμε!».

Επιπλέον ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Όποιος έχει συνηθίσει να βρίζει, να μπλέκει παιδιά, γονείς και επιθέσεις επί προσωπικού σε αυτό που βαφτίζει "δικαίωμα στην άποψη" με τη στήριξη του παρουσιαστή-κολλητού του, ξαφνιάζεται όταν οι υπόλοιποι δεν το κάνουμε απαντώντας με γεγονότα, χωρίς την τακτική προσβολών που ξέρει. Λογικό…».

Το ξέσπασμα του Κατσαρίδη κατά Ουγγαρέζου

Ο Πάνος Κατσαρίδης δεν μπόρεσε να κατευνάσει τον εκνευρισμό του την Τετάρτη στο «Πρωινό» βλέποντας τις αναρτήσεις που έκανε στο X για εκείνον ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και τόνισε ότι θα αποσταλούν στον δικηγόρο του.

«Θέλω να πω κάτι όμως. Γιατί γι’ αυτό και λίγο πριν αποσυντονίστηκα. Θα το πω μία φορά και δεν θα το ξαναπώ. Ο κύριος Ουγγαρέζος κάνει αυτή τη στιγμή εκπομπή απέναντί μας, στο Mega. Την ώρα της εκπομπής του, ασχολείται στο Twitter να βρίζει εμένα, απέναντι. Εμένα με ανησυχεί λίγο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή όλη μέρα, αρχίζει να γίνεται λίγο ανησυχητικό. Και τα social media του κυρίου Ουγγαρέζου θα πάνε στον δικηγόρο μου. Και τέλος. Και δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Γιατί αρχίζει και γίνεται πολύ περίεργο όλο αυτό», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι αυτό πλήττει την επαγγελματική του υπόσταση γράφοντας:

«Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάπου πρέπει να μπει και ένα όριο. Ωραία τα πάνελ, ωραίες οι αναπαραγωγές, αλλά το να πλήττεις την επαγγελματική υπόσταση ενός ανθρώπου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνεται συνέχεια και δεν είναι και αστείο. Ούτε κουτσομπολιό, ούτε πλάκα. Αυτό. Ας το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν λοιπόν".

Ο Γιώργος Λιάγκας αρκέστηκε να πει: «Μου ‘ναι δυσάρεστο όλο αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει…».