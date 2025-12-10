Πάμελα Άντερσον: Η νέα της εμφάνιση δίχασε τους θαυμαστές της - «Η ομορφιά είναι υποκειμενική»

Η Πάμελα Άντερσον ανανέωσε για ακόμα μια φορά την εμφάνισή της, αυτή τη φορά υιοθετώντας ένα καστανοκόκκινο, σγουρό καρέ.

Η 58χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού People - φυσικά χωρίς μακιγιάζ, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια που γύρισε την πλάτη στην εικόνα του παρελθόντος της.

Μιλώντας στο People, η Άντερσον δήλωσε περήφανα ότι «η ομορφιά είναι υποκειμενική» – όμως η νέα της εντυπωσιακή αλλαγή δίχασε τους θαυμαστές της. Από τη μία σχόλια όπως: «Μου αρέσει πολύ, αλλά το χτένισμα δεν είναι καλό» ή «Δεν θα έβλαπτε λίγο μακιγιάζ» και «Φτάνει πια - όλα για τη δημοσιότητα».

Στον αντίποδά τους, πιο θετική υποδοχή και δεκάδες ενθουσιώδη σχόλια που την επαινούσαν επειδή αγκαλιάζει τη φυσική της ομορφιά, όπως: «Σ’ αγαπάμε, Πάμε! Είσαι ένα νέο βήμα για την επιτυχία των γυναικών και των διασήμων να είναι ο εαυτός τους».

Ο γιος της, Μπράντον, σχολίασε: «Το λατρεύω! Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Τι απίστευτη χρονιά!».

Η επίσης πρωταγωνίστρια του Baywatch, Τζίνα Λι Νόλιν, έγραψε: «Ο καλύτερος ρόλος, το να είσαι ο όμορφος ΕΑΥΤΟΣ σου!».

Μιλώντας στο People, η Πάμελα Άντερσον είπε ότι δεν είναι «αντίθετη στο μακιγιάζ», αλλά παραδέχθηκε ότι «το χρησιμοποιούσε ως προστασία στο παρελθόν».

Τώρα που αγκαλιάζει τη φυσική της ομορφιά, λέει ότι έχει βρει «μια άλλη μορφή ελευθερίας».

Τον περασμένο μήνα παρουσίασε το νέο της στιλ κατά την προώθηση της δικής της σειράς περιποίησης δέρματος.

«Δεν σκέφτομαι πώς φαίνομαι. Δημιουργώ έναν χαρακτήρα και είμαι κάπως σε μετάβαση», εξήγησε.

«Μερικές φορές βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω “Ω! Ποια είναι αυτή;” Αλλά δεν είναι αυτό τόσο διασκεδαστικό; Είναι υπέροχο.»

Πρόσθεσε: «Νιώθω ότι βρήκα τη λύση. Μοιάζω με τις φωτογραφίες μου στο Instagram!»

Η Άντερσον είπε επίσης ότι πλέον βρίσκει ομορφιά «σε ενδιαφέροντα πρόσωπα, σε μεγαλύτερες ηλικίες».