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Παντελής Τουτουντζής: «Η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ» - Η τρυφερή ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα

Η ανάρτηση του Παντελή Τουτουντζή με τον σύζυγο και τα παιδιά του για τη Γιορτή του Πατέρα. «Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ», έγραψε στη λεζάντα.

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Παντελής Τουτουντζής σύζυγος παιδιά
Ο Παντελής Τουτουντζής με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη και τα παιδιά τους | @pantelis_toutountzis - Instagram
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Ο Παντελής Τουτουντζής έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα ανεβάζοντας στο προφίλ του στο Instagram δύο οικογενειακές φωτοραφίες, στις οποίες τον βλέπουμε μαζί με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη και τα δύο παιδιά τους. 

Σε μία, μάλιστα, από τις δύο φωτογραφίες οι τέσσερίς τους κρατιώνται χέρι χέρι στην ακροθαλασσιά την ώρα του ηλιοβασιλέματος. 

«Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ…. Happy Father's Day», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Παντελής Τουτουντζής με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκτός από like, να πλημμυρίζουν το post με καρδιές και ευχές. 

 

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