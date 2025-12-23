Παπαθεοδώρου για το «Παρά Πέντε»: «Μου θυμίζει την Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για το reunion του «Παρά Πέντε», εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς, αλλά και τη βαθιά της νοσταλγία για την Ειρήνη Κουμαριανού.

«Αισθάνομαι μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά.

Είναι ένα μεγάλο δώρο αυτό, το δώρο μου για τις γιορτές. Εδώ υπάρχει κόσμος που βλέπει το “Παρά πέντε” σχεδόν κάθε μέρα.

Εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα. Μου θυμίζει και την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου».