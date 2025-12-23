Μενού

Παπαθεοδώρου για το «Παρά Πέντε»: «Μου θυμίζει την Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου»

Η Έφη Παπαθεοδώρου μιλά για το reunion του «Παρά Πέντε», τη χαρά της επιστροφής και τη συγκίνηση για την απουσία της Ειρήνης Κουμαριανού.

παρα πέντε θεοπούλα
Έφη Παπαθεοδώρου και Ειρήνη Κουμαριανού | NDPPHOTO
Η Έφη Παπαθεοδώρου μίλησε για το reunion του «Παρά Πέντε», εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την επιστροφή της αγαπημένης σειράς, αλλά και τη βαθιά της νοσταλγία για την Ειρήνη Κουμαριανού.

«Αισθάνομαι μεγάλη ευτυχία, μεγάλη χαρά.

Είναι ένα μεγάλο δώρο αυτό, το δώρο μου για τις γιορτές. Εδώ υπάρχει κόσμος που βλέπει το “Παρά πέντε” σχεδόν κάθε μέρα.

Εγώ δεν το βλέπω κάθε μέρα. Μου θυμίζει και την Ειρήνη Κουμαριανού και στενοχωριέμαι που δεν την έχω δίπλα μου».

 

