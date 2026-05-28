Πάρτυ, χλιδή και καταστροφή: Η αλήθεια για την πιο iconic φωτογραφία της Κέιτ Μος δεν είναι αυτή που νομίζαμε

Τη χρονιά που ο φωτογράφος Γκρεγκ Μπρέναν τράβηξε το πιο πετυχημένο κλικ της καριέρας του, η Κέιτ Μος ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Διάσημη ήδη από τα 90s, με συνεργασίες με μεγάλα brands, fashion icon, είχε δική της σειρά ρούχων και ήταν φυσικά από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα.

Το 2007, ο φωτογράφος Γκρεγκ Μπρέναν είχε πάει στο Λονδίνο για να καλύψει τα 33α γενέθλιά της. Για να αποφύγει τους παπαράτσι με τον τότε σύντροφό της έφυγαν από μια πίσω έξοδο και ο Μπρέναν με λίγη τύχη, αλλά και λίγο παπαρατσικό ένστικτο τους εντόπισε στο κλιμακοστάσιο.

Η Κέιτ Μος καθόταν στα σκαλιά και κάπνιζε και εκείνος είχε μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να κάνει το πιο διάσημο κλικ του, εκείνο που συνδέθηκε άρρηκτα με την περίοδο των ξέφρενών πάρτυ του μοντέλου.

Η Μος είχε αποκτήσει φήμη για τις νυχτερινές της εξόδους κατά την εποχή του «heroin chic» και της κουλτούρας των party girls τη δεκαετία του ’90, ενώ ο Τύπος έκανε ό,τι μπορούσε για να καταγράφει κάθε της κίνηση.

Βλέπετε, όχι και πολύ καιρό πριν, μόλις το 2005 είχε εμπλακεί σε σκάνδαλο ναρκωτικών και αυτό της είχε κοστίζει συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες αν και το μοντέλο δεν καταδικάστηκε.

Ο φωτογράφος στο βιβλίο του Big Shot περιγράφει εκείνη τη βραδιά που τράβηξε την iconic φωτογραφία. Αν και δεν ήταν καν η αγαπημένη του, έγινε σύμβολο της «ξέφρενης περιόδου» της σούπερ μόντελ και η πιο γνωστή εικόνα της σχεδόν τεσσαρακονταετούς καριέρας του.

Η αλήθεια πίσω από τη φωτογραφία της Κέιτ Μος

«Είναι κάπως ένας συνδυασμός μπαλαρίνας και της Τζάνις Τζόπλιν. Έχει έντονη ροκ εν ρολ αισθητική», λέει ο φωτογράφος ο οποίος λέει ότι η φωτογραφία δεν αποτύπωνε στην πραγματικότητα όλα αυτά που της απέδωσαν, με τον ίδιο θα θεωρεί ότι η Μος ήταν νηφάλια εκείνο το βράδυ.

«Έχω διαβάσει κάθε είδους ανοησίες», είπε ο σήμερα 53χρονος φωτογράφος, εξηγώντας ότι η πιο διάσημη εικόνα του είναι και μία από τις πιο παρεξηγημένες. «Διάβασα ότι σκόνταψε στο φόρεμά της, ότι έπεσε στις σκάλες, ότι ήταν 4 τα ξημερώματα -τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια. Τίποτα».

Στο βιβλίο του περιγράφει ακόμα πως εκείνο το βράδυ οι μπαταρίες του φλας του είχαν σχεδόν αδειάσει. Καθώς επέστρεφε στο αυτοκίνητό του λίγα στενά πιο πέρα, θυμήθηκε ότι το θέατρο είχε μια έξοδο κινδύνου που λειτουργούσε και ως πίσω πόρτα. Η εμπειρία του αποδείχθηκε καθοριστική: στα τέλη της δεκαετίας του ’90 είχε φωτογραφίσει την Νικόλ Κίντμαν να φεύγει από το ίδιο ακριβώς σημείο.

Ο φωτογράφος έκανε μια μικρή παράκαμψη «απλώς για να ελέγξει», όπως θυμάται. «Καθόταν εκεί, στα σκαλιά, καπνίζοντας. Πέρασα μπροστά από την πόρτα, έριξα μια ματιά και κατάλαβα ότι είχα μόνο λίγα δευτερόλεπτα -αν όχι λιγότερο- για να αντιδράσω».

Περνώντας τη φωτογραφική μηχανή μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα, ο Μπρέναν τράβηξε μια σειρά από δέκα φωτογραφίες. Την ώρα που ακουγόταν το κλικ του κλείστρου, άκουσε ένα όχημα να σταματά έξω. Μόνο τότε συνειδητοποίησε τι συνέβαινε: το ζευγάρι είχε στείλει άλλο αυτοκίνητο στην μπροστινή είσοδο ως αντιπερισπασμό, ενώ εκείνοι διέφευγαν από πίσω.

Η Μος και ο Ντόχερτι μπήκαν στο αυτοκίνητο, και ο Μπρέναν, όπως παραδέχεται, τους βοήθησε ακόμη και να ανοίξουν την πόρτα, τόσο από ευγένεια όσο και από επαγγελματικό συμφέρον. Οι υπόλοιποι φωτογράφοι πλησίαζαν γρήγορα και εκείνος ήθελε να κρατήσει τη στιγμή αποκλειστικά για τον εαυτό του.

Όταν ο Μπρέναν έστειλε μερικές φωτογραφίες στους αρχισυντάκτες του δεν περίμενε ότι μία από αυτές θα κατέληγε την επόμενη μέρα σχεδόν σε όλα τα βρετανικά ταμπλόιντ.

Τελικά, ο Μπρέναν είχε ουσιαστικά το αποκλειστικό: η Μος είχε καταφέρει να αποφύγει τις κάμερες για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, κι έτσι οι εφημερίδες δημοσίευσαν τη φωτογραφία από το κλιμακοστάσιο μαζί με ιστορίες για τα πάρτι που ακολούθησαν. Η Daily Mail συνόδευσε τη φωτογραφία με ρεπορτάζ για ένα «ξέφρενο 24ωρο πάρτι με ποτό και χορό», ενώ άλλες εφημερίδες τη συνέδεσαν με ιστορίες για καβγάδες και υπερβολές.

Έτσι, η εικόνα του Μπρέναν φορτίστηκε με μια αίσθηση παρακμής μέσω της συσχέτισης. Όμως αυτό δεν ήταν έκπληξη σε μια περίοδο όπου τα βρετανικά ταμπλόιντ αντιμετώπιζαν πολλές διάσημες γυναίκες όπως η Λίντσεϊ Λόχαν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με ανελέητη παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής.

Ο ίδιος ο Μπρέναν αναφορικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η φωτογραφία του λέει: «Καταλαβαίνω γιατί το παρουσιάζουν έτσι, η Κέιτ να κάθεται στα σκαλιά καπνίζοντας δεν πουλάει από μόνη της εφημερίδες», ωστόσο ο ίδιος αμφισβητεί τη φήμη της ως party girl

«Δεν την είδα ποτέ πραγματικά έτσι», είπε, προσθέτοντας για τη διάσημη φωτογραφία του: «Εγώ βλέπω απλώς ένα από τα αγαπημένα μου μοντέλα να δείχνει καλύτερη από ποτέ, στο απόγειο της καριέρας της».