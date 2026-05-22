Παύλος Κοντογιαννίδης: Γιατί ισχυρίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού «κόπιαρε» το Κίνημα Φτωχών

Ο ηθοποιός και πολιτικός Παύλος Κοντογιαννίδης, άσκησε κριτική στον νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι το περιεχόμενο είναι κοινό με το περιεχόμενο του Κινήματος Φτωχών Ελλάδος, υπονοώντας λογοκλοπή.
Σε ανάρτησή του στο TikTok φέρεται να είπε: «κλέψανε από εμάς ότι είχαμε σκεφτεί για το δικό μας κόμμα, το Κίνημα των Φτωχών».
Μάλιστα, όπως μεταφέρει η εκπομπή Buongiorno και το Mega, το σύνθημα του Παύλου Κοντογιαννίδη και του Κινήματος των Φτωχών ήταν «από τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο» ενώ της Μαρίας Καρυστιανού, το σύνθημα είναι: «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».
- Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Υπό εξέταση η αναίρεση της απόφασης αποφυλάκισής του από τον Άρειο Πάγο
- Μαρία Καρυστιανού: Οι συμβολισμοί στα αποκαλυπτήρια του κόμματος, οι στόχοι και οι κόκκινες γραμμές
- Καιρός: Συνεχίζονται οι μπόρες και οι καταιγίδες - Το Σάββατο η πιο δύσκολη μέρα σύμφωνα με τον Μαρουσάκη
- Η άγρια δολοφονία του Νικηφόρου Μανδηλαρά που από την χούντα χαρακτηρίστηκε ατύχημα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.