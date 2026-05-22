Παύλος Κοντογιαννίδης: Γιατί ισχυρίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού «κόπιαρε» το Κίνημα Φτωχών

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ισχυρίστηκε ότι το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού έχει πάρει στοιχεία από το Κινήμα Φτωχών Ελλάδος.

Ο ηθοποιός και πολιτικός Παύλος Κοντογιαννίδης, άσκησε κριτική στον νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι το περιεχόμενο είναι κοινό με το περιεχόμενο του Κινήματος Φτωχών Ελλάδος, υπονοώντας λογοκλοπή. 

Σε ανάρτησή του στο TikTok φέρεται να είπε: «κλέψανε από εμάς ότι είχαμε σκεφτεί για το δικό μας κόμμα, το Κίνημα των Φτωχών».

Μάλιστα, όπως μεταφέρει η εκπομπή Buongiorno και το Mega, το σύνθημα του Παύλου Κοντογιαννίδη και του Κινήματος των Φτωχών ήταν «από τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο» ενώ της Μαρίας Καρυστιανού, το σύνθημα είναι: «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». 


 

