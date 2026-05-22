Γεωργιάδης: «Το κόμμα Καρυστιανού δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε μισή ψήφο ΝΔ»

«Κατώτερη του αναμενόμενου» χαρακτήρισε την εκδήλωση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή | Eurokinissi
Την πρώτη αντίδραση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, μετά την εκδήλωση της Πέμπτης είχε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την εκδήλωση «κατώτερη του αναμενόμενου» δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει ούτε μισή ψήφο της ΝΔ.

«Ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές, άρα καλή επιτυχία και στην κυρία Καρυστιανού. Αν μου λέτε αν το κόμμα αυτό προβλέπω να κάνει καμία συγκλονιστική εμφάνιση, όχι, για να είμαι ειλικρινής.

Νομίζω η σημερινή εκδήλωση ήταν πολύ κατώτερη του αναμενόμενου και των προσδοκιών. Εάν πείτε ότι επηρεάζει τη ΝΔ, θα πω καθόλου. Πιστεύω ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε μισή ψήφο από τη ΝΔ.

Ο λόγος είναι ότι η σύνθεση του κοινού, η φρασεολογία και τα συνθήματα επιστρέφουν σε έναν χώρο με τον οποίο η ΝΔ έχει πάρει διαζύγιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν κατάλαβα καλά έχουν συναντηθεί αντιεμβολιαστές, αντιμνημονιακοί, δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν "πρωταγωνιστές" στους "Αγανακτισμένους" επί Γιώργου Παπανδρέου και πρώτου μνημονίου με αντιεμβολιαστές», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

