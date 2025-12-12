Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε ο πατέρας του 2,5 μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του

Νέα απώλεια για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Μόλις 2,5 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, πέθανε και ο πατέρας του.
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο ηθοποιός αποχαιρετώντας τον μέσα από μία ανάρτηση στα social media στην οποία μοιράστηκε και κοινές τους φωτογραφίες.
Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή στις 20/9 με παρόμοιο τρόπο, γράφοντας τότε: «Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα».
- Συνωμοσιολόγος έβγαλε στη φόρα sms του Τσάρλι Κερκ για τις πρώην του - Έκρηξη της χήρας του
- Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Οι νέες τιμές για το 2026
- Αν ψάχνατε τον εξαφανισμένο Ντάνο, αυτό είναι το καινούργιο μαχητικό του πρότζεκτ στον ΑΝΤ1+
- Ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Σταυρίδης είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στην Ακρόπολη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.