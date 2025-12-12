Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε ο πατέρας του 2,5 μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του

Νέα απώλεια για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Μόλις 2,5 μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας του, πέθανε και ο πατέρας του.

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο ηθοποιός αποχαιρετώντας τον μέσα από μία ανάρτηση στα social media στην οποία μοιράστηκε και κοινές τους φωτογραφίες.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης είχε αποχαιρετήσει και τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή στις 20/9 με παρόμοιο τρόπο, γράφοντας τότε: «Ξεκουράσου μάνα μου καλό σου ταξίδι θα μου λείπεις ,όπως πάντα».