Πέθανε ο ηθοποιός της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» Ματ Κλαρκ

Πέθανε ο ηθοποιός Ματ Κλαρκ σε ηλικία 89 ετών. Η καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση εκτείνεται σε δεκαετίες με τον ηθοποιό να εμφανίζεται σε αρκετά γουέστερν δίπλα σε αστέρες όπως ο Κλιντ Ίστγουντ και τον Τζον Γουέιν. Γνωστός ήταν επίσης για τον ρόλο του μπάρμαν στην ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον 3» και στην τηλεοπτική κωμική σειρά «Grace Under Fire».

Ο Ματ Κλαρκ πέθανε το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας, από επιπλοκές έπειτα από χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Είχε επίσης συμμετάσχει στην καλτ ταινία της δεκαετίας του ’80 «The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension», καθώς και σε κλασικές τηλεοπτικές σειρές όπως «Bonanza», «Kung Fu» και «Δυναστεία».

Η οικογένειά του ανέφερε επίσης ότι αγαπούσε και σεβόταν τη δουλειά του, χωρίς όμως να τον απασχολούν η λάμψη και η φήμη. Εκτιμούσε ιδιαίτερα όταν συνεργαζόταν με καλούς ανθρώπους που αγαπούσαν τις οικογένειές τους. Ένιωθε «τυχερός» για την καριέρα του και «πέθανε όπως έζησε, με τους δικούς του όρους».