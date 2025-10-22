Πετράκος για Γονίδη: «Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»

Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τα επαγγελματικά του αποκαλύπτοντας πως πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι, τις νέες ταυτότητες, την κλιματική αλλαγή.

Ακόμα αναφέρθηκε και στον Σταμάτη Γονίδη λέγοντας πως τον έχει δει με τα μάτια του να μετακινεί πράγματα.

«Τα τελευταία χρόνια έχω δραστηριοποιηθεί περισσότερο καλλιτεχνικά. Παλιά ήμουν τεμπελάκος», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γρηγόρης Πετράκος.

Όσον αφορά τις νέες ταυτότητες ο ίδιος είπε:

«Είμαι ο πιο πολέμιος όλης της ψηφιοποίησης. Είναι σαν Δούρειος Ίππος, ώστε να μπει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Λένε τη λέξη ταυτότητα, δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα πολίτη. Το λένε ταυτότητα για να παραπλανούν τον κόσμο.

Αν εμπεριέχει μέσα τα υγειονομικά στοιχεία, τα φορολογικά μου, αυτό θα μου στερεί - αν δεν είμαι συμμορφωμένος με τις εκάστοτε διατάξεις - την πρόσβαση σε μέρη, ακόμα και την εργασία».

Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, ο Πετράκος είπε ότι «είναι μια μπούρδα. Σε λίγο καιρό θα έχουμε κλιματικές καραντίνες. Το καλοκαίρι δεν μου επέτρεψαν να μπω στο πάρκο της Καισαριανής. Εγώ θα βάλω την πυρκαγιά;».

Τέλος, αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σταμάτης Γονίδης ότι μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί τα αντικείμενα με την πίστη του. Όσοι το χλευάζουν θα τους πω ότι είναι ανόητοι, δεν με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα».

«Άλλοι λένε ότι τους απήγαγαν εξωγήινοι, σοβαροί άνθρωποι, άλλοι λένε ότι είχαν επιθανάτια εμπειρία, ο άλλος είδε οράματα. Γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους;» αναρωτήθηκε ο Γρηγόρης Πετράκος.