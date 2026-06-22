Πώς επηρεάζει ο ύπνος τις ορμόνες της πείνας και του κορεσμού

Ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς μια περίοδο ξεκούρασης, αλλά μια ενεργή βιολογική διαδικασία απαραίτητη για τη ρύθμιση του ενδοκρινικού συστήματος, του μεταβολισμού και της ενεργειακής ισορροπίας.
Στη σύγχρονη διατροφολογική και ενδοκρινολογική βιβλιογραφία, η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου αναγνωρίζονται ως καθοριστικοί παράγοντες για τη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους.
Όταν ο ύπνος είναι ανεπαρκής ή διακεκομμένος, παρατηρούνται σημαντικές ορμονικές μεταβολές που επηρεάζουν τόσο την πείνα όσο και τον κορεσμό, με άμεσο αντίκτυπο στη διατροφική συμπεριφορά.
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