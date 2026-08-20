Post Malone: Έκανε πρόταση στη σύντροφό του, Christy Lee - Το εκτυφλωτικό δαχτυλίδι με διαμάντι

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, Post Malone έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Christy Lee, με ένα εκτυφλωτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η είδηση γνωστοποιήθηκε μέσα από τα Instagram stories της στενής φίλης της Lee, Marina Hollyer.

Στη φωτογραφία που ανέβηκε στα social media το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, με τη μέλλουσα νύφη να δείχνει το νέο της κόσμημα, φορώντας πέπλο και την καθιερωμένη κορδέλα «Bride to Be».

«Η καλύτερή μου φίλη σε όλο τον κόσμο μόλις αρραβωνιάστηκε. Σε αγαπώ περισσότερο απ' όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», σχολίασε η Hollyer πάνω στην εικόνα.

Παράλληλα, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τους φίλους που βρέθηκαν μπροστά στην ευτυχισμένη στιγμη του ζευγαριού αυτή στιγμή, καθώς και ένα κοντινό πλάνο της Lee, η οποία έχει το χέρι στο στόμα της δείχνοντας το λαμπερό μονόπετρο.

Αρραβωνιάστηκε ο Post Malone με την Christy Lee | Instagram / marinahollyer

Σύμφωνα με το People, η σχέση του ζευγαριού έγινε για πρώτη φορά γνωστή τον Μάρτιο του 2025.

Ο επόμενος σταθμός της παγκόσμιας περιοδείας του Malone «Big Ass Stadium tour» είναι η Ασία, ενώ ο κύκλος των εμφανίσεών του αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.