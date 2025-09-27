Παύλος Σταματόπουλος για τον Μπαλάσκα: «Πιστεύεις οτι το έχεις αλλά δεν το έχεις!»

Το απρόσμενο στιγμιότυπο στο «Πρωινό» με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Μπαλάσκα , ο οποίος σήκωσε on air τη μπλούζα του, σχολιάστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» από τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Παύλο Σταματόπουλο.

Ο Παύλος Σταματόπουλος δεν έκρυψε τον προβληματισμό του:

«Με τρώει να το σχολιάσω. Το σκεφτόμουν πολύ αυτό το θέμα και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς προέκυψε και πώς έγινε όλο αυτό. Έχει να κάνει με το πόσο πιστεύεις ότι το έχεις.

Καμιά φορά πιστεύεις ότι το έχεις αλλά δεν το έχεις, ή είναι αποτέλεσμα της φοβερής σιγουριάς που έχεις στον αέρα. Όταν η δουλειά σου είναι η έκθεση, πρέπει να έχεις ένα φίλτρο.»

Συνεχίζοντας, τόνισε τη σημασία της επαγγελματικής ευθύνης στην τηλεόραση:

«Οφείλουμε όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, να έχουμε ένα φίλτρο, για να αποφεύγουμε αυτές τις πατάτες που είδαμε χθες το πρωί. Προφανώς δεν ήταν σωστό. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν τηλεστάρ μέσα σε μια σεζόν, χωρίς όμως να μάθουν επί της ουσίας τους κανόνες της τηλεόρασης. Η τηλεόραση έχει κανόνες.»

Από την πλευρά της, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε την απόφαση της εκπομπής να μην προβάλει το επίμαχο απόσπασμα:

«Αποφασίσαμε να μην παίξουμε το απόσπασμα, από τη στιγμή που θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ωραίο, δεν θέλαμε να το αναπαράγουμε κιόλας.

Ο Γιώργος Λιάγκας ζήτησε συγγνώμη και εκείνη την ώρα. Ένιωσε άβολα με αυτό και είπε “ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο”.»

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για την τηλεοπτική εικόνα του Μπαλάσκα: «Βλέπουμε ένα πρόσωπο του Σταύρου Μπαλάσκα που, η αλήθεια είναι, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει.

Όλα αυτά τα χρόνια που τον βλέπω στην τηλεόραση αυτή την τηλεοπτική προσωπικότητα δεν την είχα δει».