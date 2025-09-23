Πύρρος Δήμας: Η απάντησή του μετά τον σάλο για τη δάδα στο Cash or Trash - «Έκανε λάθος» λέει η Πατουλίδου

Ο Πύρρος Δήμας εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του Cash or Trash χθες Δευτέρα (22/9) φέρνοντας μπροστά στους αγοραστές μια δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, η οποία πουλήθηκε στην τιμή των 10.200 ευρώ.

Η κίνηση του Πύρρου Δήμα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκάλεσε πληθώρα αρνητικών σχολίων με τον Ολυμπιονίκη να απαντά σε αυτά μέσα από δήλωσή του στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Διαβάστε ακόμα - Ο Πύρρος Δήμας στο Cash or Trash: Το ποσό που «έπιασε» με δάδα από Ολυμπιακούς Αγώνες

Νωρίτερα σήμερα (23/9) το πρωί στο Happy Day η Βούλα Πατουλίδου έκανε λόγο για λάθος από μεριάς του Δήμα, αλλά τόνισε πως πρέπει να είμαστε πιο μαλακοί στην κριτική.

«Δεν ξέρω αν θα σώσει αυτό τα Παιδικά Χωριά SOS. Θα μπορούσα να πω ότι ένα λάθος μπορεί να κάνει και η Ολυμπιακή Επιτροπή, που αγαπώ και τιμώ, την έχω υπηρετήσει.

Ακόμα και στον στρατό όταν μπήκαμε, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες, τους οποίους δεν μας τους είπαν ποτέ», είπε αρχικά η Βούλα Πατουλίδου.

Θα μπορούσε λοιπόν, η Ολυμπιακή Επιτροπή να μας πει ποιοι είναι οι κανονισμοί για να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ο Πύρρος έχει υπηρετήσει την Ολυμπιακή Επιτροπή, προφανώς υπάρχουν κανονισμοί, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να σου ξεφεύγουν. Θεωρώ ότι δεν έγινε κακοπροαίρετα, οπότε υπάρχουν ελαφρυντικά», τόνισε η ίδια στη συνέχεια.

«Είναι εύκολο να κρίνεις και εύκολο να κατακρίνεις. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Πύρρος είναι ένας μεγάλος αθλητής. Από εκεί και πέρα έγινε ένα λάθος. Τι θα κάνουμε; Να του πάρουμε το κεφάλι; Αν αυτό είναι το χειρότερο λάθος που έχουν ζήσει στην Ελλάδα... Ας είμαστε λίγο πιο μαλακοί στην κριτική», κατέληξε η Βούλα Πατουλίδου.

Η απάντηση του Πύρρου Δήμα

Από πλευράς του ο Πύρρος Δήμας έδωσε τη δική του απάντηση στα σχόλια μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τονίζοντας πως έδωσε τη δάδα «για τα παιδιά».

«Ούτε σκοπό είχα να προσβάλλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στενοχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά», δήλωσε ο Πύρρος Δήμας στη Super Κατερίνα.