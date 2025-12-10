Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο - Αν μπορώ να το κάνω με φόρμα στην παραλία και σουβλάκι, μια χαρά»

Η Ρία Ελληνίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Xmas Stars» του Κλικ FM Κύπρου με τον Κώστα Καρνάκη και μία από τις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει αφορούσε στο ενδεχόμενο γάμου κάποια στιγμή στο μέλλον με τη γνωστή τραγουδίστρια να δίνει μια μάλλον απρόβλεπτη απάντηση, λέγοντας πως θα προτιμούσε να παντρευτεί στην παραλία με φόρμα και σουβλάκια.

Διαβάστε επίσης - Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου: «Είναι πολύ νωρίς»

«Φαντάσου λοιπόν αν παντρευτώ, πόσο πολύ θα εκτιμώ τον άνθρωπο. Αν το δεις ποτέ… που δεν ψήνομαι να το κάνω γενικά. Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ.

Έλα στη θέση τη δική μου που κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάνω φτιασίδι νύφης για να βγω να τραγουδήσω. Πιστεύεις ότι θέλω να το κάνω άλλη μια ημέρα για να το ζήσω; Τι να ζήσω;

Δεν το ζω όπως μία άλλη γυναίκα που έχει όνειρο να τη βάψουν, να την ντύσουν και να τη φτιάξουν. Δεν πρόκειται να τα κάνω καν τα προσκλητήρια και καλεσμένους», είπε χαρακτηριστικά η Ρία Ελληνίδου.

«Μια από τις συμφωνίες θα είναι να μην ασχοληθώ με όλα αυτά. Αν μπορώ να το κάνω και με φόρμα στην παραλία. Παραλία, σουβλάκι και μια χαρά είσαι», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.