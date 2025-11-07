Ρόμπερτ Ντε Νίρο για εκλογή Μαμντάνι: «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τη χώρα»

Στη Ρώμη βρίσκεται ο θρύλος του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, που τιμήθηκε από την ιταλική πρωτεύουσα με τη «Λύκαινα του Καπιτωλίου», σε μια σεμνή τελετή σε ένδειξη σεβασμού για τον εργάτη που έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κατάρρευσης μέρους του «Πύργου των Κόμηδων».

Ο ηθοποιός εγκαινίασε παράλληλα και ξενοδοχείο γνωστής αλυσίδας.

Την Πέμπτη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων (6/11) ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξέφρασε την ελπίδα του για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να «πάρουμε πίσω τη χώρα μας».

«Οι άνθρωποι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Επαναλάμβανα συνεχώς “ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε”. Χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο — “ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί, ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει, ας ελπίσουμε ότι τελικά θα τον μπλοκάρουν”, αλλά αυτός (ο Τραμπ, συντ.) πάντα κατάφερνε με κάποιο τρόπο να αποφεύγει την καταδίκη.

Διαβάστε επίσης: Μαμντάνι: Όταν ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έκανε ποστ για την Ελλάδα, το Euro 2004 και το Χαριστέα

«Τώρα, με την εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης, ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Ντε Νίρο.

Ο ηθοποιός των «Godfather II», «Raging Bull» και «Goodfellas» συνέχισε: «Ο Μαμνάντι είναι νέος και ελπίζω να καταφέρει να πετύχει αυτό που έχει στο μυαλό του. Έχει την ενέργεια και, κατά μία έννοια, αμφισβήτησε ακόμη και τον ίδιο τον πρόεδρο, λέγοντας: “Εντάξει, ελάτε, είμαστε έτοιμοι, είμαστε εδώ, ελάτε”.

Πρέπει να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον φρικτό, τερατώδη πρόεδρο. Ως Αμερικανός, ντρέπομαι που με εκπροσωπεί μια τέτοια φιγούρα».