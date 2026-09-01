Ρούλα Κορομηλά: «Δικό μου το προφίλ, δικό μου και το block στους "κριτές" της κακιάς ώρας»

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση θέλησε να στείλει η Ρούλα Κορομηλά μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram με άρωμα από το παρελθόν.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέβασε μερικές φωτογραφίες της, τραβηγμένες το 2014, λαμπερή όπως τη θυμόμαστε στα τηλεοπτικά πλατό και ντυμένη στα λευκά και με την ίδια να χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό.

Δεδομένου ότι στο παρελθόν η Ρούλα Κορομηλά έχει δεχτεί κατά καιρούς κακόβουλα σχόλια σχετικά με το αν οι φωτογραφίες που ανεβάζει έχουν υποστεί (πολλή ή όχι) επεξεργασία, αυτή τη φορά η Ρούλα Κορομηλά ακολούθησε το μότο «να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε» και ξεκαθάρισε πως στο προφίλ της εκείνη βάζει τους κανόνες.

Έτσι, έχει ένα «block για τους κριτές της κακιάς ώρας», όπως τους αποκάλεσε και ένα «εισιτήριο αγάπης» για όλους τους άλλους, παροτρύνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους να ανεβάζουν ό,τι θέλουν χωρίς να σκέφτονται αν θα το «εγκρίνουν» οι άλλοι, κάτι που θα έπρεπε να είναι προφανές, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι.

«Το πριν, 2014, το τώρα και το μετά είναι απλώς στιγμές στον χρόνο που δεν χρειάζονται κανένα "γιατί" . Κάθε φωτογραφία έχει τη δική της αυτόνομη αξία. Την αλήθεια της στιγμής.

Μπορείτε κ εσείς αν θέλετε να ανεβάζετε ό,τι σας εκφράζει χωρίς παρεμβάσεις, κρίσεις ή την ανάγκη να δικαιολογείστε. Κάθε φωτό είτε από το πριν, το τώρα, κρύβει μια στιγμή που δεν θα γυρίσει πίσω και που ο χρόνος δεν μπορεί να την σβήσει.

Δεν μοιράζεται με λέξεις και δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Δικό μου το προφίλ. Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους "κριτές" της κακιάς ώρας.

Για τους υπόλοιπους δωρεάν εισιτήριο αγάπης. Μακιγιάζ Ρούλα Σταματοπούλου.

Σας προτείνω να μην επιτρέπετε σε κανένα, καμία να περιορίζει την έκφρασή σας: ανεβάστε ό,τι γουστάρετε γιατί η αυθεντικότητά σας δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός.

Η αυθεντικότητά σας είναι η δύναμή μας/σας και δεν χωράει σε κανόνες», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά και ένα μεγάλο δίκιο το έχει.