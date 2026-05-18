Σακίρα: Αθώα για τη φοροδιαφυγή και με... 60 εκατ. ευρώ ακόμα

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε την Σακίρα (Shakira) για φορολογική απάτη, κατηγορία που ήρθε στο φως το 2021. Το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στη μεγάλη σταρ, μεγέθους 55 εκατομμυρίων ευρώ είναι πλέον «παρελθόν».

Μάλιστα, το δικαστήριο διέταξε το Υπουργείο Οικονομικών να της επιστρέψει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δήλωσε η υπεράσπιση της Σακίρα.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αρχές δεν είχαν αποδείξει ότι η Σακίρα πέρασε περισσότερες από 183 ημέρες στην Ισπανία το 2011, όπως απαιτείται από την ισπανική νομοθεσία για να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. ​Αυτό δεν επηρεάζει τα φορολογικά έτη μετά το 2011.

Εκείνη την εποχή, η φορολογική αρχή είχε υποστηρίξει ότι η Σακίρα συνδεόταν με την Ισπανία μέσω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, και είχε το κέντρο των δραστηριοτήτων της στη μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα πρόστιμα ήταν παράνομα, καθώς «βασίζονταν στην υπόθεση ότι η φορολογική κατοικία του εκκαλούντος ήταν στην Ισπανία για το οικονομικό έτος 2011, γεγονός που δεν έχει αποδειχθεί».

Η φορολογική αρχή δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και ότι δεν θα καταβληθεί καμία πληρωμή μέχρι την τελική απόφαση.

Ο δικηγόρος της Σακίρα, Jose Luis Prada, όπως μεταφέρει το Reuters, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου σε μια δήλωση, λέγοντας ότι «έρχεται μετά από μια οκταετή δοκιμασία που έχει απαράδεκτο αντίκτυπο, αντανακλώντας την έλλειψη αυστηρότητας στην διοικητική πρακτική».

Στην ίδια δήλωση, η Σακίρα ανέφερε ότι ελπίζει ότι η απόφαση θα δημιουργήσει προηγούμενο για «χιλιάδες απλούς πολίτες που κακοποιούνται και συνθλίβονται καθημερινά από ένα σύστημα που τους θεωρεί ένοχους και τους αναγκάζει να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώ αντιμετωπίζουν οικονομική και συναισθηματική καταστροφή».

