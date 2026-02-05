Σάκης Ρουβάς: Ο πατέρας του επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια - «Ήρθαν να με δουν τα εγγόνια μου»

Μια αθόρυβη, αλλά μακρά και σταθερή διαδρομή στην υποκριτική ακολουθεί ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κώστας εδώ και 50 χρόνια.

Ο Κώστας Ρουβάς ασχολείται με το θέατρο εδώ και πολλά χρόνια ερασιτεχνικά. Από τα ιδρυτικά μέλη της «Κερκυραϊκής Σκηνής», έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις και έχει διακριθεί. Έπειτα από μία παύση 10 χρόνων, επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Η μαγική μας πόλη». Ανάμεσα στο κοινό της παράστασης ήταν και ο Σάκης Ρουβάς με τα παιδιά του που τον παρακολούθησαν και τον χειροκρότησαν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ο Κώστας Ρουβάς δήλωσε: «Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε.

Δεν παρέλειψε ακόμα να εκφράσει την υπερηφάνεια του για την οικογένειά του: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται», δήλωσε.