Σάκης Ρουβάς: Το σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή που πάγωσε τους θαμώνες

Ένα ατύχημα επί σκηνής είχε ο Σάκης Ρουβάς το βράδυ της Παρασκευής στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ο Έλληνας σταρ που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τα 54 του χρόνια έχει άψογη φυσική κατάσταση και αυτό μάλλον τον γλίτωσε από τα χειρότερα.

Πώς συνέβη το ατύχημα του Σάκη Ρουβά στη σκηνή

Κατά τη διάρκεια του performance του στο τραγούδι «Άντεξα» ο Σάκης Ρουβάς βρισκόταν πάνω σε μία ειδική κατασκευή. Στο πλαίσιο της χορογραφίας, η δεύτερη χορεύτρια προσπάθησε να ανέβει κι εκείνη στην κατασκευή, αλλά ένας κακός χειρισμός οδήγησε και τους δύο σε πτώση.

Οι θαμώνες πάγωσαν από το ατύχημα, αφού για λίγα δευτερόλεπτα αδυνατούσαν να διακρίνουν αν ο καλλιτέχνης και η συνεργάτιδά του είναι καλά λόγω του ξηρού πάγου που καθιστούσε δυσδιάκριτο το σημείο και ο Σάκης Ρουβάς είχε πέσει με την πλάτη.

Ωστόσο, ο perfomer σηκώθηκε όρθιος πολύ σύντομα, ξαπλώνοντας πάνω στην ειδική κατασκευή και συνεχίζοντας το πρόγραμμά του.