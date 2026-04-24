«Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το»: Τι απάντησε ο Μανώλης Μητσιάς στον γιο του όταν του είπε ότι θα ασχοληθεί με το τραγούδι

Μια σπάνια συνέντευξη, με πολλές αναφορές στον πατέρα του Μανώλη Μητσιά, παραχώρησε ο γιος του, Μίλτος, ο οποίος είναι οδοντίατρος αλλά υπήρξε στιγμή στη ζωή του όπου ήθελε να γίνει τραγουδιστής.

Μιλώντας στο «Buongiorno» στο Mega, ο Μίλτος Μητσιάς μίλησε για τη στιγμή που «φλέρταρε» με τον κόσμο του τραγουδιού και της μουσικής.

Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο.

Κάποια στιγμή του είπα: Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είπε: Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το. Εκεί λοιπόν, μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε: Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχε.. Και επίσης μου ξεκάθαρα: Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα αποφάσισε. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο».