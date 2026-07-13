Σε πελάγη ευτυχίας η Μπάγια Αντωνοπούλου: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης αφού η δημοσιογράφος έφερε νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/7) ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.600 γραμματίων, σύμφωνα με το HerNews, την ιστοσελίδα που διαχειρίζεται η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της αγαπημένης του, ζώντας λεπτό προς λεπτό τη γέννηση του γιου τους. Η πρώτη τους αγκαλιά με το μωρό ήταν γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και δάκρυα χαράς, καθώς το μεγαλύτερο όνειρό τους έγινε πραγματικότητα, όπως αναφέρει ακόμα το HerNews.

Το μωρό γεννήθηκε στο μαιευτήριο Μητέρα, ενώ στο πλευρό της δημοσιογράφου στον τοκετό, όπως και σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ήταν ο μαιευτήρας - γυναικολόγος Στέλιος Παπαδόπουλος.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ εκείνος της έκανε πρόταση γάμου στις 12 Οκτωβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων της. Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Φεβρουάριο.