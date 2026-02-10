Σερ: Η σεξουαλική επίθεση στα 17 της - «Έμεινα ακίνητη και παγωμένη»

Τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε σε ηλικία 17 ετών περιγράφει στα απομνημονεύματά της η τραγουδίστρια Σερ.

Η δύο φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εκείνη την εποχή ήταν σε σχέση με τον Sonny Bono τον οποίο αργότερα παντρεύτηκε, αλλά φοβόταν να του εκμυστηρευτεί τι είχε συμβεί.

Περιγράφοντας το τραυματικό περιστατικό, γράφει: «Από βαρεμάρα και με έναν ελαφρύ φόβο, πέρασα τη νύχτα με τη φίλη μου και πρώην συγκάτοικό μου, τη Ζοσίτα, η οποία ζούσε σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με τον φίλο της, τον Ούλε, και ένα ακόμη κορίτσι. Μετά από μια βραδινή έξοδο όλοι μαζί, επιστρέψαμε στο σπίτι, εκείνοι πήγαν για ύπνο κι εγώ αποκοιμήθηκα στον καναπέ.

Λίγες ώρες αργότερα ένιωσα κάποιον να είναι ξαπλωμένος δίπλα μου με το χέρι του μέσα στο εσώρουχό μου. Μισοκοιμισμένη, νόμιζα πως ήμουν στο σπίτι μου και μετά θυμήθηκα ξαφνικά ότι δεν ήμουν. Ήταν σκοτάδι και το μόνο που έβλεπα ήταν το περίγραμμα ενός άντρα. Παγωμένη, έμεινα ακίνητη, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, μέχρι που απομακρύνθηκε λίγο».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της αναφέρει: «Κάνοντας πως είμαι νυσταγμένη, σηκώθηκα και πήγα στο μπάνιο, χωρίς να ξέρω τι να κάνω. Όταν άκουσα μια πόρτα να κλείνει, προσευχήθηκα να είχε φύγει, αλλά μόλις κατάλαβα ότι ήταν ακόμη εκεί, έτρεξα στο υπνοδωμάτιο της Ζοσίτα, ουρλιάζοντας».

Ο Ούλε πετάχτηκε από το κρεβάτι και άναψε το φως. «Είδε ότι ο μεθυσμένος φίλος της συγκατοίκου τους είχε επιστρέψει στο σπίτι με τη σύντροφό του και, βλέποντάς με ξαπλωμένη στον καναπέ, σκέφτηκε απλώς να ξαπλώσει δίπλα μου και να αφήσει τα χέρια του να περιπλανηθούν», γράφει.

«Μου πήρε όλη τη νύχτα να ηρεμήσω και δεν τόλμησα να πω λέξη στον Σόνι, από φόβο ότι θα σκότωνε τον τύπο», καταλήγει.