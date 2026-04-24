Σεργουλόπουλος: Το γούρι που χάρισε στον Ακύλα για τη Eurovision – «Του έδωσα ένα τάμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη»

Σε άκρως εορταστικό και glamorous κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/4) το μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι της ελληνικής αποστολής για τη φετινή Eurovision.

Το ραντεβού δόθηκε στο γνωστό νυχτερινό κέντρο του Φώτη Σεργουλόπουλου στον Κεραμεικό, με τη βραδιά να τα έχει όλα, λάμψη, αστείρευτη ενέργεια και έναν απόλυτα έτοιμο, αλλά και βαθιά συγκινημένο, Ακύλα.

Το επόμενο πρωί, μέσα από την τηλεοπτική του παρέα στην ΕΡΤ, ο παρουσιαστής μετέφερε όλο τον παλμό της βραδιάς και προχώρησε σε μια on-air αποκάλυψη που ξάφνιασε ευχάριστα: το ιδιαίτερο, σπάνιο και γεμάτο συμβολισμό δώρο που προσέφερε στον εκπρόσωπό μας, για να τον συντροφεύει ως το απόλυτο γούρι στον μουσικό διαγωνισμό.

Διαβάστε ακόμα: Akylas: Το Ferto έγινε Super Ferto και το νέο βίντεο ενθουσίασε τους Eurofans

«Ο Ακύλας είναι πάρα πολύ συγκινημένος. Δηλαδή αυτό που του συμβαίνει, το αισθάνεται και συγκινείται ανά πάσα στιγμή.

Και το λέω αυτό γιατί τον είδα και πριν στο καμαρίνι του, που είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Έχει κάνει πολύ μεγάλη περιοδεία.

Τώρα είναι στη φάση που θα πάει λίγο να ξεκουραστεί, να μπορέσει να φύγει με την ησυχία του, να κάνει μια ανασύνταξη για να φύγει και να κάνουν πρόβες.

Ξέρω ότι το Σαββατοκύριακο έχει πρόβα. Και ο Φωκάς είναι τόσο ενθουσιασμένος που δεν τον έχω δει στη ζωή μου ποτέ έτσι!», σχολίασε αρχικά ο Φώτης Σεργουλόπουλος.

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο παρουσιαστής αποκάλυψε το δώρο που του έδωσε:

«Έπρεπε να σας δείξω το δώρο που του έδωσα. Δεν θα σας το έλεγα αλλά επειδή το ανέφερε, επειδή είπε την ιστορία για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ είχα πάρει το 2015 ένα έργο τέχνης από έναν καλλιτέχνη, τον Θοδωρή τον Μπρουσκομάτη, ο οποίος είχε φτιάξει μια σειρά από κουτάκια, τα οποία είναι σαν τάματα ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Και είχα πάρει ένα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο είναι πάρα πολύ περίτεχνο. Και λέω, εντάξει… Αυτό θα του το δώσω. Έπαθε τρέλα. Το αγάπησε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ».