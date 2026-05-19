Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις - Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι»

Η Σία Κοσιώνη έδωσε το παρών στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «The Birthday Party» με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε και η πρώην άνκοργουμαν του ΣΚΑΪ μίλησε για τη νέα καθημερινότητά της μετά την αποχώρηση από τον σταθμό.

«Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω έναν μαγικό τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, αλλά θα το βελτιώσω«, είπε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος.

«Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα, θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για μένα», ανέφερε στη συνέχεια η Σία Κοσιώνη.