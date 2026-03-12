Ένα «life update» μέσω TikTok για την ζωή της τον τελευταίο καιρό στη Λισαβόνα έκανε η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία έχει μετακομίσει προκειμένου να συζήσει με τον Φώτη Ιωαννίδη. Στο βίντεο, μάλιστα εκμυστηρεύεται ότι πρόκειται να αλλάξουν σπίτι.

«Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω πει στη ζωή μου, ότι σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Σιχαίνομαι. Σιχαίνομαι τις μετακομίσεις. Τις σιχαίνομαι. Δεν βρίσκω άλλα λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω», δήλωσε η Ελένη Βουλγαράκη ενώ αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, που το ζευγάρι μετακομίζει.

«Μετακομίζουμε σε μία ξένη χώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεννοήσεις, με ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά – γιατί εδώ στην Πορτογαλία δεν μιλάει σχεδόν κανένας αγγλικά. Το καινούργιο μας σπίτι εν τω μεταξύ είναι πολύ διαφορετικό, αλλά κάπως πιο ωραίο απ’ το προηγούμενο.

«Είναι η δεύτερη φορά που μετακομίζουμε σε λίγους μήνες. Το γιατί πρέπει να σας το κάνω ξεχωριστό βίντεο story time μια άλλη φορά», δήλωσε αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την προηγούμενη τους εμπειρία.