Σκορδά για την απομάκρυνση Λιβαθυνού: «Έχει έρθει η πληροφορία για το ποια θα είναι η επόμενη»

Χωρίς καν να προλάβει να αποχαιρετήσει το κοινό βρέθηκε εκτός του «Καλημέρα Ελλάδα» η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού. Το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου ο Παναγιώτης Στάθης καλημέρισε μόνος του το τηλεοπτικό κοινό ευχαριστώντας τη για τη συνεργασία.

Η αποχώρησή της, που ήρθε λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη από τον αέρα του ΑΝΤ1, δεν πέρασε ασχολίαστη από τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο Buongiorno.

«Το περιμέναμε λίγο πιο μετά, αλλά έγινε απότομα. Το μεσοβδόμαδα, κάτι δείχνει», είπε αρχικά η παρουσιάστρια και συνέχισε: «Έχει έρθει η πληροφορία εδώ και μέρες για το ποια θα είναι η επόμενη, που είναι ένα κορίτσι που δεν είναι πολύ γνωστό. Τουλάχιστον, αυτή την πληροφορία έχω. Απλά πολλές φορές αυτά αλλάζουν και δημιουργείς και μια αναμπουμπούλα.

Έλεγες ότι θα γίνει Δευτέρα, το μισοβδόμαδα κάτι δείχνει. Βγάζω τον Παναγιώτη Στάθη εκτός, δεν έχει να κάνει με εκείνον επειδή ξέρω τον χαρακτήρα του, δηλαδή μην τον “βρωμίσουμε”.

Επικοινωνιακά, υπάρχει τρόπος για μία λήξη συνεργασίας, να το ανακοινώσεις. Το δεν χαιρετάω το κοινό είναι σαν να μην σε υπολόγιζε, σαν να μην συνδέθηκες ποτέ με το κοινό, άρα δεν θέλω να το αποχαιρετήσεις κιόλας ή ότι έκανες κάτι πάρα πολύ κακό».

Τα σχόλια του έκανε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος αρχικά αναρωτήθηκε: «Δηλαδή, τώρα περιμένουμε να ανέβουν τα νούμερα του Καλημέρα Ελλάδα, ε; Που έφυγε η Άννα» και συνέχισε: «Τις σπασμωδικές κινήσεις του καναλιού τις βλέπει ο κόσμος, αυτό που συνέβη μέσα στην εβδομάδα είναι απίστευτο. Αυτά που λες, Φαίη, τα λέγαμε και για την Τσολάκη.

Δεν καταλαβαίνω γιατί ο ΑΝΤ1 στοχοποιεί ανθρώπους. Είναι η δεύτερη περίπτωση που μία γυναίκα απομακρύνεται από το πόστο της. Φαίνεται ότι η ευθύνη είναι εκείνης, πέφτει η ευθύνη των χαμηλών ποσοστών του Καλημέρα Ελλάδα στην Άννα Λιβαθυνού. Έτσι φαίνεται!».