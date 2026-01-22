Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ήθελαν την Άννα Λιβαθυνού να αποχωρεί από το Καλημέρα Ελλάδα και να συνεχίζει μόνος του ο Παναγιώτης Στάθης, έχοντας στο πλευρό του άντρα παρτενέρ, αλλά όχι σε ισότιμο ρόλο και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως έγραψε και το Reader.

Τελικά σήμερα Πέμπτη (22/1) ο Παναγιώτης Στάθης καλημέρισε το κοινό μόνος του και γνωστοποίησε πως η Άννα Λιβαθυνού αποτελεί παρελθόν για την εκπομπή.

«Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω κάτι, να πω κάτι σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά.

Να πω ότι από εδώ και πέρα, η εκπομπή θα είναι χωρίς την Άννα. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες. Να την ευχαριστήσω για την παρουσία της στην εκπομπή. Να της ευχηθώ από την καρδιά μου καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει εδώ στον ΑΝΤ1.

Εμείς να πούμε ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί αταλάντευτοι πάνω στη γραμμή που έχουμε χαράξει για την ενημέρωσή σας, για την επικοινωνία μαζί σας και την ανάδειξη των προβλημάτων σας, το οποίο είναι και το μοτίβο στο οποίο έχει χτιστεί αυτή η εκπομπή.

Και πάλι, να ευχαριστήσω την Άννα», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης στην έναρξη της εκπομπής.