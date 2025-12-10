Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: «Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας - Οι νέες σκηνές είναι πολύ καλογραμμένες»

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης και μεταξύ όσων συζήτησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» που θα δούμε στις γιορτές με αφορμή την επέτειο 20 χρόνων από την πρεμιέρα της σειράς.

«Αυτό το σίριαλ είναι ωδή στη φιλία. Δεν έχω πει ότι ήμουν παράξενη στα γυρίσματα, έχω πει, και είναι η αλήθεια, ότι δεν με θέλανε καθόλου να παίξω. Ο σκηνοθέτης μας με πρότεινε.

Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία ευτυχώς είχε κλείσει το Βέρα Στο Δεξί, ευτυχώς Παναγία μου και δεν μπορούσε να το κάνει και μετά έπρεπε να βρούνε ποια θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε από όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις ήμουν εγώ», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης - Στο Παρά Πέντε: Το reunion που πιστεύαμε ότι δεν θα δούμε αλλά ο Καπουτζίδης μας διέψευσε, ευτυχώς!

«Όλα αυτά τα ξεκινάει ο Μιχάλης Μαρίνος, γιατί θα έπαιζε μαζί μου και φοβόταν, νόμιζε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρή, ότι θα είμαι με ένα βιβλίο στο γύρισμα και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Οπότε λέει "θα περάσω δύσκολα με αυτή". Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει το σενάριο αυτό και γίναμε πολύ φίλοι», πρόσθεσε η ίδια.

Μιλώντας για το επετειακό επεισόδιο του Παρά Πέντε, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε:

«Θα είναι ένα μεγάλο, χορταστικό, επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια, με κοινό, live on tape. Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε γυρίσει.

Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές που είναι πολύ καλογραμμένες, δεν του έφυγε καθόλου του Γιώργου. Είναι πιο ώριμος, αλλά έχει διατηρήσει την ανωριμότητα για να ξαναπιαστεί με αυτούς τους ήρωες.

Είναι κομμάτια μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί σε διάφορες περιόδους που πέρασε και η Ελλάδα.

Η Ντάλια μπορεί να πέρασε οικονομική κρίση, αλλά αυτό που πάντα την ενδιέφερε ήταν μόνο η φιλία. Τα χρήματα τα βρήκε, δεν τα ήθελε ποτέ.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν θα δεχόταν να παίξει σε πιθανό νέο κύκλο της σειράς, η Σμαράγδα Καρύδη απάντησε «ναι» αν και εξήγησε ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν θέλει κάτι τέτοιο.

Διαβάστε επίσης - Στο Παρά Πέντε - 20 χρόνια μετά: Τι θα δούμε στο reunion - Οι νέες περιπέτειες των ηρώων

«Αν ξεκινούσε σήμερα το "Παρά Πέντε", πάλι επιτυχία θα είχε. Και μόνο το ότι έχει επιτυχία κάθε φορά που παίζεται παρά το γεγονός ότι το έχουν δει χιλιάδες φορές και κάνει αυτά τα νούμερα, φυσικά σημαίνει ότι έχει επιτυχία.

Δεν έχει παλιώσει καθόλου. Είχε αθωότητα και μαζί βάθος, το οποίο καμιά φορά έβγαινε ερήμην του. Αυτό ή το'χεις ή δεν το'χεις. Και γι’ αυτό αγαπήθηκε τόσο».