Σμαράγδα Καρύδη: «Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου»

Ερωτήσεις που αφορούν την ιδιοσυγκρασία της, αλλά και την προσωπική της ζωή κλήθηκε να απαντήσει στη συνέντευξή της στο «Θάρρος ή Αλήθεια» η Σμαράγδα Καρύδη. Η ηθοποιός μιλώντας στον Fipster αναφέρθηκε σε μεταξύ άλλων σε μεγάλες σχέσεις της ζωής της.

Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη η σχέση τους κρατά από τα χρόνια που οι δυο τους σπούδαζαν στη δραματική σχολή. «Είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση.

Διαβάστε ακόμα: Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: «Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας - Οι νέες σκηνές είναι πολύ καλογραμμένες»

Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει μέσα στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά.

Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια on - off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι».

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Επιπλέον, η ηθοποιός τόνισε ότι οι μετέπειτα σχέσεις της δεν είχαν θέμα που υπήρξαν ζευγάρι λέγοντας ότι ο Κωνσταντίνος είναι αξιαγάπητος και δεν βγάζει ανταγωνισμό. «Με τη γυναίκα που παντρεύτηκε ή με τα κορίτσια που είχε κάναμε πολλή παρέα και διακοπές με τις σχέσεις του.»

Η σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο

«Ο Σταύρος Ξαρχάκος ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου. Μετά τον Μαρκουλάκη» δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη απαντώντας γιατί ο κόσμος τους αναζητά μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι η Σμαράγδα Καρύδη είναι μαζί με τον Θοδωρή Αθερίδη εδώ και 23 χρόνια, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος το 2015 παντρεύτηκε με την τραγουδίστρια Ηρώ Σαΐα με την οποία το 2016 απέκτησαν δίδυμα παιδιά.

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Σταύρος Ξαρχάκος | NDP