Σοφία Βογιατζάκη: «Βαριέμαι πολύ τα κομμωτήρια - Είτε είμαι χαρούμενη είτε στενοχωρημένη, τρώω»

Η Σοφία Βογιατζάκη έκανε με αφοπλιστική ειλικρίνεια την παρακάτω δήλωση σχετικά με το φαγητό με την οποία θα ταυτιστεί πολύς κόσμος και θα πει, διαβάζοντας τις άκόλουθες γραμμές, «πολύ φίλη μου».

Η γνωστή ηθοποιός έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών και οι ρεπόρτερ δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν για την αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της με την ίδια να απαντάει πως «η αλλαγή στα μαλλιά μου είναι ανανέωση για τον καλοκαιρινό μου ρόλο».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως «βαριέμαι πάρα πολύ τα κομμωτήρια και τους καλλωπισμούς».

«Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, αλλά και όταν είμαι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, το ρίχνω πάντα στο φαγητό. Είτε είμαι χαρούμενη είτε στενοχωρημένη, τρώω», εξομολογήθηκε η Σοφία Βογιατζάκη και σίγουρα δεν είναι η μόνη.

Από κει και πέρα η γνωστή ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να λάβει συμμετοχή σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, λέγοντας: «Άμα γίνει μια ωραία τηλεοπτική πρόταση που θα με ιντριγκάρει και θα έχει ωραία ομάδα, θα το έκανα. Θα ξαναέκανα με χαρά πρωινή εκπομπή με τον Αρναούτογλου, ανάλογα το κανάλι, τη συνθήκη».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το αν θα πήγαινε ως γκεστ κριτής στο Just The Two Of Us, η Σοφία Βογιατζάκη απάντησε ότι «έχω πάει ως παίκτρια στο J2Us. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα ως κριτής».