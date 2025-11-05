Σοφία Μουτίδου: Το σατιρικό μήνυμα που έστειλε μετά τον on air καυγά με τον Γκλέτσο

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε από το πλατό του Real View μετά από έντονη διαφωνία που είχε με τη Σοφία Μουτίδου και λίγο αργότερα η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια της εκπομπής του Open έστειλε το πρώτο της μήνυμα μέσω Instagram.

Η Σοφία Μουτίδου ανέβασε στο προφίλ της ένα βίντεο με πλάνα από το επίμαχο απόσπασμα της εκπομπής με σατιρική διάθεση υπό τον ήχο του Ave Maria του Schubert, ενώ έγραψε: «Αθώες ψυχές παιδιών».

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που διαφώνησαν οι δύο ηθοποιοί στον αέρα του Real View ήταν η δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι το ελληνικό θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεββάτι. Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν το δέχτηκε, δηλώνοντας - μεταξύ άλλων - ότι οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές».

Από πλευράς της η Σοφία Μουτίδου διαφώνησε κάθετα μαζί του αποκαλώντας τον ψεύτη και λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Είσαι ψεύτης όταν λες ότι δεν είδες ποτέ τίποτα τέτοιο», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».

«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δε βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η Μουτίδου. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».