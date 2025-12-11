Επί 6 μήνες νοσηλεύεται ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι γιατροί έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τον βοηθήσουν να ανακάμψει και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» τα νέα για την υγεία του είναι αισιόδοξα.

Ο λυράρης, Ηλίας Παλιουδάκης που είχε λάβει μέρος στη σειρά "Σασμός", μαζί με τον Στάθη Μαντζώρο, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Alpha, αναφερόμενος στα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

«Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα.

Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας», συμπλήρωσε ο Ηλίας Παλιουδάκης.

